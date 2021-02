Farense empata frente ao Santa Clara na estreia de Jorge Costa

Novo ciclo nos leões de Faro, com Jorge Costa ao comando da nau algarvia, começou com um empate a uma bola, nesta 17ª jornada da Liga NOS.

Com escassas horas de trabalho no Farense, o novo timoneiro dos algarvios não fez grandes mexidas no 11, apostando na titularidade de Mansilla e de Eduardo Mancha, nos lugares de Madi Queta e Cássio.

O jogo começou a fazer faísca com várias oportunidades de parte a parte. Primeiro foi o Santa Clara, com Carlos Júnior a disparar ao lado da baliza de Rafael Defendi (8′). Dois minutos depois foi o Farense, com Cláudio Falcão a rematar ao poste após livre de Gauld.

A bola voltaria a embater num poste, desta feita da baliza algarvia. Foi Lincoln, com um cruzamento que quase traiu o guardião brasileiro do Farense (12′).

Ao minuto 35, o sérvio Stojiljkovic testou os reflexos de Marco Pereira, que respondeu com uma boa defesa. Na sequência do canto, André Pinto desviou a bola para Licá, que disparou para o fundo das redes açorianas. No entanto, após consulta ao VAR, foi visível um desvio do braço do central português, que levou o juiz da partida, Vítor Ferreira, a anular o golo.

Os algarvios não se ficaram e acabaram mesmo por voltar a marcar, desta vez a valer. Foi ao minuto 40, com Ryan Gauld, após iniciar a jogada, a aparecer no coração da área, com uma fantástica finalização de calcanhar, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Mansilla, numa verdadeira obra de arte que levou os leões de Faro a vencer para o intervalo.

A etapa complementar começou com um aviso sério de Mansilla, que ao minuto 47, depois de ganhar a linha de fundo, obrigou Marco Pereira a uma intervenção exigente.

Os insulares responderam com muito perigo e em dose dupla! Primeiro foi Cryzan, aos 52 minutos, a trabalhar bem sobre Eduardo Mancha e a obrigar Rafael Defendi a uma grande defesa. Dois minutos depois, Villanueva, de cabeça, acertou no poste da baliza algarvia.

Os comandados de Daniel Ramos ganharam ascendente na partida e, durante largos períodos, empurraram o Farense para zonas recuadas, numa pressão que chegou a ser asfixiante.

Para compor tamanho domínio na partida, Carlos Júnior, após um bom trabalho individual, foi travado em falta dentro da área, por Cláudio Falcão, à passagem do minuto 62. Na cobrança, o jogador brasileiro do Santa Clara atirou a contar e empatou a contenda.

A turma algarvia voltou a tomar as rédeas da partida e podia ter voltado à vantagem aos 76 minutos, quando Fábio Nunes tirou um bom cruzamento e Licá, com um desvio venenoso, obrigou Marco Pereira a uma defesa difícil.

Pouco depois foi Pedro Henrique, desmarcado por Ryan Gauld, a ganhar espaço dentro da área e a rematar para uma grande defesa do guardião insular.

Apesar da pressão algarvia, o jogo não desatou o empate acabou por prevalecer. O Farense soma agora 13 pontos e queda-se pelo 17º lugar da classificação. Na próxima jornada, a 18ª do campeonato, os leões de Faro recebem o Moreirense, na segunda-feira, 8 de fevereiro, às 17h00.