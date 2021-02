Farense em inferioridade numérica segura «pontinho» em Famalicão

Num jogo de elevado grau de importância, frente a um adversário direto na luta pela manutenção, o Farense conseguiu segurar um precioso empate a zero, depois de jogar quase toda a segunda parte com menos um jogador.

Jorge Costa lançou na tarde de hoje, sábado, 27 de fevereiro, Mansilla no lugar do lesionado Madi Queta, voltando também a contar com o regressado Tomás Tavares.

A turma algarvia controlou quase por completo a primeira parte, encostando o Famalicão atrás. No entanto, ia faltando clarividência para materializar tamanho domínio na partida.

Essa falta de objetividade podia ter dado dissabores aos algarvios, ao minuto 36. É que, na cobrança de um livre por intermédio de Rúben Vinagre, a bola foi ter com Heriberto, que atirou ao lado da baliza de Defendi e quase abria o ativo para o Famalicão.

Depois do período de descanso, as coisas começaram a ficar complicadas para o Farense. Logo aos 51 minutos, André Pinto travou Alexandre Guedes e viu o segundo cartão amarelo, consequente vermelho, deixando a turma algarvia em inferioridade numérica.

O técnico Jorge Costa retirou Mansilla do campo e lançou Cássio Scheid, para compor a dupla de centrais.

E a verdade é que até podia ter sido a equipa de Faro a adiantar-se no marcador. Depois de um bom trabalho de Gauld foi Licá, na área, a disparar um remate cruzado que passou muito perto da baliza famalicense (59′).

Perante um assédio enorme dos homens da casa, o Farense foi aguentando como podia e conseguiu manter o perigo relativamente longe da baliza de Defendi.

E mais uma vez, quando nada o fazia prever, foi mesmo o conjunto algarvio a dispor de nova oportunidade flagrante para o golo. Licá, aos 83 minutos, surgiu em excelente posição para abrir o marcador, mas a bola saiu ao lado (muito perto!) da baliza de Luiz Júnior.

Apesar do forte pressing final do Famalicão, os Leões de Faro seguraram o empate e com este resultado chegam aos 19 pontos, continuando no 15º lugar da Liga NOS.

Na próxima jornada do campeonato, o Farense desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, domingo, 7 de fevereiro, às 20h30.