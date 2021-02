Leões de Faro tiveram muita garra na Madeira e conseguiram arrancar a primeira vitória longe do São Luís, frente ao Nacional da Madeira, por 2-3, garantindo três pontos preciosos na luta pela manutenção.

Jorge Costa apostou, nesta visita à Madeira na tarde de hoje, sábado, 13 de fevereiro, em Pedro Henrique, Madi Queta e Lucca, nos lugares de Stoijilkjovic, Mansilla e Cláudio Falcão, na tentativa de obter a primeira vitória algarvia fora de casa.

Mas foi o Nacional a entrar com maior ascendente, criando perigo ao minuto 14 por intermédio de Vincent Thill. O luxemburguês trabalhou bem e rematou para uma defesa complicada de Defendi.

Os insulares voltaram a apostar na meia distância mas Defendi voltou a fazer boa oposição, desta feita a um remate de Azouni (30′).

Ao minuto 35, os homens de Faro pediram penálti sobre Fábio Nunes, após uma entrada descuidada de Nuno Borges, mas o árbitro Rui Costa considerou não haver motivos para o castigo máximo.

O Farense teve uma soberana ocasião (a primeira) já perto do intervalo, aos 42 minutos. Madi Queta surgiu isolado frente a Piscitelli, mas não teve engenho para desfeitear o guardião italiano, mantendo-se o nulo até ao intervalo.

No regresso dos balneários, melhor o Farense. Logo aos 49 minutos, a turma algarvia podia ter feito o primeiro golo por intermédio de Licá, que descaído pelo flanco direito rematou para uma defesa algo atabalhoada de Piscitelli. Logo de seguida, Pedrão quase colocou a bola na própria baliza mas a trave evitou males maiores para o Nacional.

O golo algarvio surgiu ao minuto 51, depois de uma fase de intensa pressão algarvia. Na sequência de um canto (o quinto consecutivo), o central André Pinto cabeceou sem hipóteses para Piscitelli, adiantando o Farense no marcador!

No minuto seguinte, pediu-se penálti na área madeirense por falta sobre Ryan Gauld, que foi tocado por um defesa madeirense, mas o árbitro mandou seguir jogo. Na sequência dos protestos, Manuel Balela acabou expulso do banco farense.

Os insulares foram na busca pela igualdade mas encontraram em Defendi um muro muito difícil de ultrapassar. Vincent Thill, de livre, quase chegou ao golo mas o guardião do Farense, com um grande voo, negou os intentos do atleta adversário.

A verdade é que no início da segunda parte os leões de Faro estiveram em grande nível, e acabou por ser com justiça que a equipa chegou ao segundo tento. Madi Queta conduziu com qualidade pelo centro do terreno e assistiu Ryan Gauld, que na cara do golo não facilitou e atirou para o fundo das redes (63′). Feliz com o desenrolar da partida, Jorge Costa deu, de seguida, maior frescura ao setor ofensivo do Farense, lançando Stoijilkjovic no lugar de Pedro Henrique.

Mas a tarefa dos algarvios complicou-se ao minuto 69 – João Vigário, num grande momento de inspiração, rematou do meio da rua e fez um golaço, reduzindo o marcador para os madeirenses.

O Nacional foi para a frente com tudo e o Farense quase aproveitou o convite para o contra-ataque, aos 76 minutos. Madi Queta galgou metros a conduzir a bola e, à entrada da área, rematou ligeiramente por cima.

No entanto, a incapacidade algarvia em segurar resultados, tão frequente nesta época, ainda veio à tona ameaçar a vitória algarvia. Aos 83 minutos, Rochez cruzou na direita para o desvio triunfante de Pedro Mendes, que estabeleceu o empate a dois.

Mas os homens de Faro não baixaram os braços e conseguiram garantir a vitória já ao minuto 87. Na cobrança de um livre por intermédio de Lucca, a bola bateu em Pedro Mendes e seguiu para a baliza, garantindo os três importantes pontos para a turma da capital algarvia.

Com esta vitória, o Farense soma 16 pontos e sai, à condição, da zona vermelha da classificação. Foi a primeira vez que os comandados de Jorge Costa, nesta época, ganharam fora de portas, e também a primeira vez que a equipa algarvia triunfou no terreno do Nacional.

Na próxima jornada, o Estádio de São Luís será palco da receção ao Benfica, no dia 21 de fevereiro, domingo, às 20h15. No entanto, os algarvios regularizam o calendário antes, na quarta-feira, dia 17, jogando a partida em atraso frente ao Vitória Sport Clube, em Guimarães.