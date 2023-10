Farense com ponta final letal vence Rio Ave com reviravolta

O Farense venceu hoje o Rio Ave, por 4-3, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Faro começou bem o jogo, com um golo de Belloumi, logo aos quatro minutos, e, apesar da reação do Rio Ave, sustentada num autogolo de Artur Jorge (33) e num tento de André Pereira (42), ainda minimizou danos, empatando antes do intervalo por Bruno Duarte (45+3)

Já no segundo tempo, o Rio Ave voltou a recuperar a vantagem, com um golo de Costinha (62), de grande penalidade, mas sucumbiu na parte final perante a resposta dos algarvios, que empataram aos 89, por intermédio de Cláudio Falcão, e consumaram a reviravolta aos 90+3, com um golo de Rui Costa.

Com este desaire, a equipa de Vila do Conde, que neste jogo até marcou metade dos golos que tinha até esta jornada, somou a quarta derrota seguida no campeonato e elevou para oito o número de jogos sem vencer, mantendo-se no penúltimo lugar (17.º), com cinco pontos.

Já o Farense, que conseguiu a sua primeira vitória fora de casa na I Liga e quebrou uma sequência de dois jogos sem vencer, segue no 11.º lugar, agora com 10 pontos.

A equipa da região sul até nem poderia ter melhor entrada no jogo, pois, no primeiro lance digno de registo, logo aos quatro minutos, adiantou-se, num contra-ataque conduzido por Marco Matias e desviado para golo por Belloumi.

O Rio Ave sentiu o tento sofrido e pareceu perdido no jogo, permitindo que, aos 19 minutos, Bruno Duarte ameaçasse o 2-0, com um remate ao poste.

O ‘despertador’ só tocou para os vila-condense já perto da meia hora e a equipa vila-condense resgatou o empate aos 33, num lance de infelicidade para os algarvios, com o central Artur Jorge a desviar para a própria baliza um remate de Fábio Ronaldo.

A partida ganhou nova emoção e os nortenhos, mesmo sem deslumbrar, operaram a reviravolta no marcador, aos 42 minutos, na sequência de um canto, com um primeiro cabeceamento de Boateng à barra e uma recarga final de André Pereira.

A resposta do Farense foi letal, resgatando o empate já nos descontos do primeiro tempo, também num canto, cobrado por Marco Matias, na sua segunda assistência no jogo, e desviado de cabeça por Bruno Duarte, para fixar o 2-2.

O tempo de descanso fez melhor aos vila-condenses, que regressaram com mais embalo ofensivo, espelhado em ameaças de Boateng e André Pereira, com remates que falharam por pouco alvo.

O Farense parecia ter perdido o fulgor com que entrou no jogo e, já aos 62, voltou a cometer novo erro defensivo, com Artur Jorge a ser, de novo, infeliz, desta vez a empurrar Costinha na área, numa falta para grande penalidade, que o próprio lateral direito converteu no 3-2.

De novo em vantagem, os locais colocaram algum ‘gelo’ no jogo, perante um Farense que esteve praticamente inofensivo até à parte final do jogo, na qual, reforçado com elementos vindos do banco, que foram fundamentais, teve uma reação estoica e voltou a ser letal.

Depois de um primeiro aviso de Marco Matias, com um remate cruzado, que Jhonatan defendeu, os comandados de José Mota aplicaram a segunda reviravolta no jogo, num espaço de cinco minutos.

Aos 89, Cláudio Falcão, em canto cobrado por Elves Baldé, desviou, de cabeça, ao primeiro poste, para restabelecer o empate (3-3) e, já aos 90+3, foi Rui Costa a dar a volta aos acontecimentos, apontando o golo da vitória.