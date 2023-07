Farense apresentou plantel e pediu aos adeptos presença forte em São Luís

Surpresa, ontem à noite, no Forum Algarve, foi a apresentação de Bruno Duarte, o novo leão do Sporting Clube Farense.

O Sporting Clube Farense (SCF) vai competir entre as 18 principais equipas da Liga Portugal Betclic na época próxima época 2023/2024. O Forum Algarve foi palco da cerimónia de apresentação dos jogadores e elementos da equipa técnica, na noite de quinta-feira, 20 de junho. Um público entusiasta, sobretudo as gerações mais novas, marcou presença para conhecer a equipa de futebol profissional, numa demonstração de carinho que foi bem acolhida pelos responsáveis do clube.

Para já, o plantel alinha: Luíz Felipe (número 1); Fran Delgado (número 2); Artur Jorge (número 4); Zach Mustac (número 6); Elves Badé (número 7); Rafael Barbosa (número 8); John Velasquez (número 10); Talys (número 12); Rui Costa (número 19); Cristian Ponde (número 20); Miguel Carvalho (número 22); Matttheus Oliveira (número 27); Pastor (número 28); Cláudio Falcão (número 29); Talocha (número 31); Ricardo Velho (número 33); Gonçalo Silva (número 37); Kaunan (número 47); André Seruca (número 50); Belloumi (número 62); Marco Mathias (número 77); Vítor Gonçalves (número 80) e Fabrício Isidoro, capitão de equipa.

José Mota, treinador do clube, agradeceu a presença do público. «Isto é sinal de vitalidade que o Farense tem e que, com certeza, terá mais ainda no futuro. Os meus agradecimentos. Da nossa parte, o que podem esperar é sempre uma capacidade de trabalho, sempre uma capacidade de ter o Farense como o nosso objetivo, dando o máximo, e perceber que contamos, como é óbvio, com o vosso apoio. Portanto, a vossa presença é uma exigência nossa. Sei perfeitamente que vocês vão estar sempre preparados para nos ajudar. Obrigado a todos. Vamos dar continuidade àquilo que fizemos na época transata. Não perdemos no São Luís, foi fundamental para os objetivos, mas com a vossa presença, tudo se torna mais fácil. Queremos, portanto, que nos continuem a apoiar. Todos ao Estádio de São Luís a torcer pelo Farense», pediu.

Um pedido corroborado por Fabrício Isidoro, um dos jogadores mais ovacionados da noite. «A vossa presença foi fundamental para o nosso regresso à Primeira Liga. Agora, vamos todos com muita força fazer com que o Farense chegue onde nunca esteve», prometeu.

João Rodrigues, presidente do clube, tinha uma surpresa preparada e apresentou o novo leão do plantel, Bruno Duarte, acabado de chegar à capital algarvia.

«É uma maravilhosa noite, em Faro, com a nossa equipa, staff, e todos os que ajudam a que a época tenha um fim feliz, e que consigamos passar para todos, a alegria que todos merecem. Hoje temos aqui um grupo que acreditamos muito, que vai conseguir grandes vitórias. E manter, como o nosso treinador diz, o São Luís, de novo, inviolável. Não sofremos nenhuma derrota em casa, temos essa convicção e, para isso, necessitamos de todos os que estão aqui e muitos mais» a encher as bancadas.

«Temos aqui uma situação que vos queremos falar. Sei que há muito tempo que há uma certa expectativa, e hoje chegou uma pequena grande prenda, um jogador que nos vai ajudar, com todos os que aqui estão, a alcançar os objetivos. Conta já com experiência no futebol português e tem marcado muitos golos. Ainda é jovem, tem 27 anos, e acreditamos piamente que será uma grande ajuda», afirmou o presidente.

Apesar de recém-chegado, Bruno Duarte não escondeu o entusiasmo de regressar ao país «onde fui muito feliz e onde de certeza que voltarei a ser. Agora, a expetativa é de muita entrega e de muito empenho. Estou desejoso de começar a trabalhar o mais depressa possível».

Outra novidade importante que João Rodrigues trouxe para muitos adeptos e sócios, numa altura em que os lugares no Estádio estão a ser vendidos, a pensar em quem tem menor capacidade financeira para ver jogos de futebol, o SCF vai, no início da próxima semana, lançar o cartão anual «Black White». O preço será de 59 euros e dará acesso à bancada nascente do Estádio, para que todos possam ver os jogos da próxima época.

No uso da palavra Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve, expressou «orgulho e honra em receber uma instituição para nobre como o Sporting Clube Farense, um clube mais antigo e com mais historial de todo o Algarve. Como todos sabem, sempre teve no seu ADN uma grande proximidade com a sua comunidade local, Hoje é o dia desse palco ser do Farense».

«Primeiro, queremos deixar uma palavra de agradecimento a todos, sem exceção, que contribuíram para pôr o Farense no lugar onde ele nasceu e mereceu estar, que é a primeira divisão. Segundo, temos a convicção que este grupo de atletas apresentado hoje, corpo técnico, direção e funcionários, vão fazer tudo o que está ao seu alcance para nos dar as melhores alegrias durante esta nova época desportiva. Desejamos a melhor sorte e o melhor sucesso ao Farense. Não tenho qualquer tipo de dúvidas irá estar toda uma cidade, uma região inteira a apoiar e em torno desta equipa».

E deixou também ainda uma palavra especial aos jogadores: «vocês, de facto, vão ter uma missão imensa, que é a camisola do Sporting clube Farense. Com o vosso esforço, com a vossa dedicação, vão ser duros, porque só os duros vencem».