Iniciativa traz especialistas ao interior do Algarve para debater soluções no combate à seca, no dia 22 de novembro, em Querença.

As consequências que advêm das alterações climáticas são uma realidade impossível de ignorar e exigem mudanças, em todos os sectores, a curto prazo.

Com períodos de seca cada vez mais longos e temperaturas médias, de ano para ano, mais elevadas, a preservação da floresta mediterrânica é uma preocupação.

O Algarve enfrenta atualmente uma situação de seca severa na maior parte dos concelhos, sendo uma das regiões do território nacional onde menos tem chovido.

As preocupações com a escassez hídrica têm, por isso, vindo a aumentar. Se a chuva não chegar nos próximos meses, não só faltará água para consumo público, como também para manter as atividades agrícolas e pastoris e assegurar a sobrevivência da floresta mediterrânica e dos seus ecossistemas. Debater este tema, no sul do país, reveste-se, por essa razão, de importância acrescida.

Para abordar o assunto e apresentar possíveis soluções, a Fundação Manuel Viegas Guerreiro (FMVG) e a Câmara Municipal de Loulé (CMLoulé), com a colaboração da Universidade do Algarve, juntam especialistas da área florestal, num evento duplo, que integra dois workshops.

O encontro tem lugar na aldeia de Querença, no Auditório da Fundação, no próximo dia 22 de novembro, entre as 14h00 e as 18h00.

Um dos convidados é Nuno de Almeida Ribeiro, investigador do Instituto de Ciências da Terra (ICT) e professor na Universidade de Évora.

Numa intervenção com início às 14h30, o docente aborda o tema «Os desafios da gestão adaptativa dos ecossistemas florestais e silvopastoris mediterrânicos num contexto de alterações climáticas».



Duas horas mais tarde, às 16h30, e após uma curta pausa entre workshops, Teresa Soares David, investigadora no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), traz à discussão a temática «Adaptação das florestas à seca. O papel dos sistemas radiculares na captação de água em profundidade».

Neste conjunto de workshops, após as intervenções dos especialistas, o público é convidado a colocar questões, numa conversa aberta, onde o objetivo é estabelecer uma profícua partilha de ideias.

Este duplo evento, que já é o segundo do género, tendo o primeiro decorrido no passado mês de junho, acontece no âmbito do projeto «Valorização e Aproveitamento da Floresta Mediterrânica, o caso do Concelho de Loulé», resultante de uma candidatura conjunta entre a Fundação Manuel Viegas Guerreiro e a Câmara Municipal de Loulé, ao abrigo do Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE).

A iniciativa é pública e gratuita, embora sujeita a inscrição, que pode ser realizada através do site do projeto, presencialmente na sede da Fundação e/ou através do telefone 289 414 213.

A sessão será também transmitida via streaming no canal de YouTube da Fundação.

O programa detalhado do evento pode ser consultado aqui.

Os interessados podem pedir mais informações ou esclarecimentos por email (geral@florestamediterranica.pt) ou telemóvel (351 91 410 45 91).