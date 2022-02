A Câmara Municipal de Faro vai transformar a Fábrica da Cerveja, um dos edifícios icónicos do centro histórico da cidade num centro para a arte e criatividade, no espaço de 10 anos.

Foi hoje apresentado o Programa Estratégico e Funcional para a Fábrica da Cerveja, o icónico edifício do centro histórico de Faro que ao longo dos anos tem tido uma série de «falsas partidas» e que agora, com o empurrão da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027, tem um projeto «exequível» em quatro fases, num investimento total que ronda os 13 milhões de euros por parte do município.

Além de toda a participação pública, decorrente do processo de candidatura, a autarquia de Faro estabeleceu uma parceria com as empresas Gonçalo Louro & Cláudia Santos – Arquitectos, Lda. em cooperação com a Opium, Lda, de Carlos Martins, antigo gestor de projeto da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 e ainda com Pablo Berástegui, produtor cultural que tem desenvolvido uma sólida carreira em Espanha, sobretudo em projetos de grande porte, como a candidatura de San Sebastian, Capital Europeia da Cultura em 2016, e o Matadero de Madrid, que estiveram também presentes na sessão, para a criação do documento.

«Basicamente, este programa estratégico, suportado pela participação pública, resulta em algo muito além do que idealizámos. A Fábrica quer assumir-se como um centro para a arte e para a criatividade, de uso público, de encontro entre agentes culturais, com espaços multifuncionais que lhe dará outras condições às dinâmicas que já temos aqui hoje», explicou Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, no uso da palavra.

«Faro vai ter um espaço que é multifuncional, cuja gestão queremos que seja partilhada, com o tecido cultural, as associações e a Universidade do Algarve (UAlg) para que possam intervir no equilíbrio financeiro do processo. Será um espaço muito abrangente, onde se poderá produzir, dar à comunidade, mas também receber. Um equipamento que nos permite escalar a cidade para uma dimensão que nunca tivemos capacidade» de atingir.

Tal como o projeto do Quilómetro Cultural, que inclui a reabilitação do cais de carga da estação de caminho de ferro (que passou para a gestão do município farense a 2 de janeiro), os espaços para residências artísticas na Culatra e Farol, e o processo de aquisição da Alfândega, que está em curso e que «acolherá um ambicioso projeto de gastrodiplomacia», a Fábrica da Cerveja «será o principal epicentro» da capital da Cultura 2027.

Aliás, este é um «processo irreversível», mesmo que a cidade não venha a ser finalista (o resultado será conhecido a 11 de março).

O documento já estava concluído em junho do ano passado, mas com as autárquicas no horizonte, o executivo decidiu adiar a apresentação para que não fosse interpretado como «um trunfo, uma carta da manga». Agora, «neste mandato fazemos o desenvolvimento possível, dentro do tempo possível. Dada a participação pública que tivemos, ninguém terá coragem para não fazer a terceira e quarta fase. Tivemos o cuidado de consultar várias entidades sobre se fazia sentido e havia aqui um enquadramento técnico e legal em todos os mais pequenos pormenores. Claro, ainda há aspetos a afinar», disse aos jornalistas.

De acordo com o documento, a intervenção arquitetónica procura manter a imagem da Fábrica, criando espaços estruturantes de apoio ao funcionamento do edifício e espaços flexíveis multidisciplinares e adaptáveis.

Criará também um novo edifício, na retaguarda da Fábrica, onde vão ser criadas salas de apoio à produção musical (com a capacidade de se transformarem, se necessário, em outras valências). E será ainda criado um novo edifício no Largo Dom Afonso III, de apoio na relação entre o Museu Municipal de Faro e a Fábrica da Cerveja. Irá requalificar o espaço envolvente e novas áreas expositivas.

A intervenção terá quatro fases, sendo a expetativa que as duas primeiras possam estar concluídas em 2026/2027. Caso Faro venha a ser Capital Europeia da Cultura, a terceira fase será acelerada para 2027. A quarta fase está dependente da evolução das três primeiras. O custo estimado de investimento total é de 13,4 milhões milhões de euros.

No entanto, para que não seja apenas mais um projeto, «vamos lançar com a encomenda do projeto de arquitetura para a primeira fase, ainda este ano», disse Paulo Santos, que será mais fácil de implementar, pois trata apenas de terrenos municipais. No entanto e ao mesmo tempo, será encomendado o projeto para a segunda fase, cuja execução dependerá da aquisição de espaços privado junto à muralha.

O projeto prevê ainda a criação de um restaurante num dos terraços da Fábrica da Cerveja, até porque Faro lidera uma rede europeia para dinamizar as açoteias das cidades, a European Creative Rooftop Network (ECRN), financiada pelo programa Europa Criativa até 2024

A sessão contou ainda com a participação da arquiteta Sophie Matias, vereadora com os pelouros do ordenamento do território, gestão urbanística e regeneração urbana que, explicou o enquadramento da intervenção na envolvente e de alguns aspetos do edifício.

A moderação foi de Bruno Inácio da Faro2027.

O resumo do projeto pode ser consultado aqui.