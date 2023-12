Primeira corrida «São Silvestre Algarve-Albufeira» já tem 700 atletas inscritos de 19 nacionalidades.

Vai acontecer a 29 de dezembro e tem já 700 atletas inscritos, de 19 nacionalidades, que se farão acompanhar por 900 pessoas. Aquela que é a primeira «São Silvestre Algarve – Albufeira», tem todos os pormenores pensados, do condicionamento de trânsito à segurança e vai oferecer prémios que ascendem a 5200 euros nas diferentes categorias.

A iniciativa compreende dois percursos e reúne 30 técnicos e 20 voluntários, 30 agentes das forças de segurança, 10 viaturas, quatro bombeiros e uma ambulância.

«Esperemos que para o ano haja o dobro dos inscritos e que tenhamos que mudar o local de partida e chegada», disse ontem José Carlos Rolo, aquando da apresentação da iniciativa.

A grande corrida comunitária que encerra o ano desportivo e uma das mais longas tradições desportivas no nosso país, a São Silvestre, vai acontecer também em Albufeira e já tem 700 inscritos, reunindo atletas de 19 nacionalidades.

A São Silvestre Algarve-Albufeira acontece a 29 de dezembro, às 20h00, com partida e chegada no Miradouro do Pau da Bandeira. Compreende uma corrida de nove quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, levando os amantes da modalidade a conhecer alguns dos pontos mais emblemáticos do município durante o período noturno. Os atletas trazem 900 acompanhantes e há uma percentagem elevada de estrangeiros a participar.

A postos estão já 30 técnicos e 20 voluntários, 30 agentes das forças de segurança, 10 viaturas, quatro bombeiros e uma ambulância. A uma semana de antecedência haverá informação na cidade sobre os condicionamentos de trânsito, sendo que a Avenida dos Descobrimentos e artérias afetadas terão apenas uma faixa da via inviabilizada, permitindo que o trânsito continue a fluir enquanto decorre a prova.

«Satisfaz-nos saber qua a prova está entregue a quem tem experiência em eventos desportivos e que garantirão o sucesso da mesma», referiu José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, ontem, aquando da apresentação desta iniciativa no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O evento é organizado pela Cabreira Solutions, em parceria com o Clube de Areias de São João, com o apoio do Município de Albufeira e obedece a inscrições, podendo as mesmas ainda ser feitas até ao dia do evento (consultar a página eletrónica da empresa ou enviar email para: geral@cabreirasolutions.com).

Pretende-se que seja «o mais significativo da região» e «um dos mais relevantes a nível nacional», até porque «já temos grandes nomes do Atletismo inscritos, que trazem familiares e que vão querer ficar em Albufeira depois da prova, para assistir aos festejos de fim de ano», disse João Cabreira, responsável pela empresa organizadora.

«Não tenho dúvidas de que será uma grande referência na área do Atletismo, a São Silvestre Algarve-Albufeira», salientou ainda, avançando que para o ano a prova irá incluir uma «Kids Run».

Na prova do dia 29, todos os participantes terão uma camisola «jersey» e uma medalha «FreeStar» para os participantes da corrida. A par disso há prémios no valor de 5200 euros a distribuir por diferentes categorias.

«Albufeira tem uma grande apetência por caminhadas», diz o presidente da Câmara Municipal, que espera que «para o ano haja o dobro dos inscritos e que tenhamos que mudar o local de partida e chegada».

Cristiano Cabrita, vice-presidente do município e vereador do Desporto e Juventude salientou que a confiança na Cabreira Solutions advém do grande know-how da empresa em organização de eventos desportivos, como o comprovado pela Race Nature, com a qual «conseguimos promover a cidade no âmbito do BTT».

Aquele responsável reafirma o empenho do município em «projetos que consigam projetar o destino Albufeira na época baixa», sendo que «a primeira São Silvestre Algarve – Albufeira vem complementar a nossa programação de fim de ano», esperando que venha rapidamente a ser uma prova de grande referência nacional e internacional».