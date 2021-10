«Estendal pela Igualdade» quebra estereótipos e barreiras em Portimão

Centena e meia de t-shirts dão o mote para a promoção da igualdade em Portimão.

O Jardim 1º de Dezembro e o espaço exterior da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes exibem, até dia 5 de novembro, centena e meia de t-shirts no Estendal pela Igualdade, decoradas aos olhos e pelas mãos de crianças, jovens e menos jovens que aceitaram o desafio lançado no âmbito da Semana Portimão pela Igualdade, dinamizada pelo município.

Esta instalação artística, que pretende quebrar barreiras e estereótipos, «representa um sinal positivo de cidadania e educação para a igualdade de género, constituindo um forte alerta para a existência de uma consciência coletiva que realce a importância de que todas as pessoas, independentemente do género, deverão ser tratadas de forma igualitária, com os mesmos direitos e oportunidades», afirma a Câmara Municipal de Portimão.

Participaram no Estendal pela Igualdade os Centros de Convívio Sénior de Portimão e da Aldeia das Sobreiras, os Centros Comunitários dos Bairros do Pontal, Coca Maravilhas e Cruz da Parteira, o Banco Alimentar do Algarve, a Escola Shotokan Karate Portimão, o Lar da Criança de Portimão, o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo – Centro Escolar do Pontal, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e a Universidade do Algarve – Polo de Portimão, para além de alguns anónimos.

Até dia 5 de novembro, quem pretender juntar a sua voz a este movimento pela igualdade de género poderá colocar também a sua t-shirt no Estendal, tanto no Jardim 1º de dezembro, como no espaço exterior da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

O município de Portimão afirma que «as desigualdades e discriminações baseadas no sexo são, ainda hoje, frequentes e persistentes, tanto no domínio público como no privado, afetando não só as mulheres mas também os homens, de diversas formas e em todos os domínios sociais, da política à economia, passando pelos fatores laboral, pessoal e familiar».

No sentido de alertar a sociedade para estas questões, a autarquia de Portimão promoveu entre 24 e 29 de outubro a Semana pela Igualdade, período em que realizou diversas atividades de sensibilização para a igualdade de género e a inclusão social, «nomeadamente a apresentação de diversos projetos concelhios ligados a esta problemática tão pertinente».