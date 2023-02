Escutas e escoteiros celebraram o aniversário de Baden-Powell em Faro

Escutas e escoteiros formam «maior cidadania, coesão e espírito de solidariedade» nos jovens, consideraram os autarcas de Faro.

Foram mais de 400 os jovens da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) e do Corpo Nacional de Escutas (CNE) que se reuniram em Faro, no passado sábado, dia 25 de fevereiro, para comemorarem o aniversário de Baden-Powell, fundador do movimento, nascido a 22 de fevereiro de 1857.

Marcaram presença os grupos da AEP, 77 – Faro, 166 – Montenegro e ainda o 197 – Quelfes e todos os agrupamentos do CNE do concelho, 98 – Faro, 1172 – São Luís – Faro, 1201 – Nossa Senhora da Conceição de Faro e 1324 Sé – Faro, num momento inédito, uma vez que cada associação costuma organizar atividades em separado.

«Hoje estamos a comemorar o dia do nosso fundador, Baden-Powell, com todos os agrupamentos e grupos do concelho de Faro, mais os de Quelfes. A 1ª Companhia de Guias de Faro também foi convidada a estar presente, mas já tinha uma atividade regional organizada», começou por explicar ao barlavento Mário Rui, o chefe adjunto do 98 – Faro, agrupamento que teve a iniciativa de fazer a celebração conjunta.

«Na verdade, esta atividade costuma ser organizada pela Junta Regional do Algarve do CNE, com todos os agrupamentos da região. No entanto, uma vez que, este ano, a Junta foi nomeada há poucos dias, não teve oportunidade de organizar a atividade. Em reunião de Agrupamento decidimos que era importante celebrarmos este dia e convidámos os outros agrupamentos do município, os grupos da AEP e as guias», disse ainda Mário Rui.

Com o objetivo de promover o escutismo junto da comunidade local, o mote desta atividade, os jovens passaram a manhã em jogos pela cidade de Faro, divididos pelas secções e divisões correspondentes, sendo que o culminar se deu no anfiteatro do Parque Ribeirinho com uma festa de encerramento, onde também Bruno Lage, presidente da União de Freguesias de Faro e Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, marcaram presença.

«Não podia deixar de cá vir. Estes jovens fazem parte da comunidade, privamos com eles e levam a lei os princípios deste movimento para a vida, como a verdade, a lealdade, a amizade e a honra. Tudo isto são valores que, às vezes, desvalorizamos, mas eles aqui aprendem-nos, partilham as alegrias e as tristezas uns com os outros. É importante que estes agrupamentos e grupos se mantenham e se fortaleçam porque fazem parte da nossa comunidade e são farenses», afirmou Bacalhau ao barlavento.

Ao microfone, dirigindo-se às centenas de jovens, pediu que os princípios comungados sejam «aplicados na vida e na sociedade, transmitidos aos pais e ao resto da comunidade».

Já Bruno Lage enalteceu a importância da AEP e do CNE para o concelho.

«Trabalhamos com eles com alguma frequência, principalmente em ações de limpeza e plantação de árvores. Este movimento é uma mais-valia porque prepara um conjunto de cidadãos para as questões da sustentabilidade e da preservação do ambiente. Além disso, aprendem a ter uma maior cidadania, uma maior coesão, um maior espírito de solidariedade. Estes jovens fazem com que tenhamos um concelho mais coeso e mais solidário. É por esse motivo que estamos aqui com muita satisfação e fazemos questão de nos associar a este movimento, porque é uma mais-valia para a freguesia, para o concelho e até para o mundo», referiu o autarca.

A região do Algarve conta com sete grupos da AEP, que totalizam cerca de 500 escoteiros, e 29 agrupamentos do CNE, com três mil escutas.