Escolas encerradas: Estado trata os cidadãos «sem qualquer» respeito diz PSD Algarve

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve, Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos, tiveram conhecimento de um comunicado emitido domingo, ao final da tarde, no qual se determina, pela Autoridade de Saúde Regional do Algarve, a suspensão imediata das aulas presenciais do 1.º e 2º ciclo do ensino básico nos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel.

Esta decisão é, para o PSD Algarve, «reveladora de uma intolerável e gritante falta de respeito pelos pais, pelas famílias, na medida em que, sem aviso prévio, com 15 horas de antecedência, se destrutura a organização da vida familiar e profissional ao longo das próximas semanas, pondo em causa pessoas que trabalham, muitas que não têm com quem deixar os filhos».

É, por outro lado, revelador da ausência de previsão do Estado e da opacidade no processo decisório, bem como de tempo e modo que confundem as pessoas, são fator de desconfiança e abalam a autoridade do Estado. Ainda ontem os algarvios, na forma de apelo, recebiam da segunda figura do Estado exortações para que «os milhões de portugueses a sul do Tejo» se deslocassem a Sevilha e, poucas horas depois, os destinatários dessa solicitação são objeto de uma medida restritiva.

«Desconhece-se o fundamento desta decisão, se é estritamente necessária, até porque noutras regiões com uma evolução idêntica da pandemia, como Lisboa, por exemplo, não está a ser adotada; qual foi o aconselhamento científico que a motivou e em que medida uma medida avulsa, desacompanhada de articulação com outros domínios da vida em sociedade, se reveste de um tal efeito útil que compense os prejuízos que se projetam na vida das pessoas», dizem os deputados social-democratas em nota enviada às redações.

Os deputados querem saber, já que a situação é tão grave ao ponto de se tomar esta medida, porque não é decretada a testagem massiva e gratuita – neste momento nem é massiva nem gratuita – ou se acelera a vacinação como se fez noutros casos, até porque estes concelhos fazem parte da região que tem a vacinação mais atrasada.

Os deputados vão interpelar com caracter de urgência o governo a respeito desta matéria.