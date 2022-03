Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza Tourism Trade Show

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, organiza a sétima edição do Tourism Trade Show, no dia 3 de março.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, organiza a sétima edição do Tourism Trade Show, no dia 3 de março, um evento que reúne as principais empresas de hotelaria e de restauração da região com o objetivo de dar a conhecer as oportunidades do sector aos 107 alunos finalistas, e que conta com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, na sessão de abertura.

Este ano o Tourism Trade Show conta com 40 empresas que estarão presentes num novo formato: físico e virtual. Para além dos expositores, decorrem em paralelo workshops e atividades relacionadas com as competências mais relevantes para o atual profissional de turismo, como o Atendimento ao Público, Liderança, Motivação, Talento e Autoconhecimento. Destaque para a atividade «Teatro do Oprimido» na qual os alunos, através de uma dramatização, vão encontrar soluções para situações desconfortáveis do dia-a-dia de um profissional da hotelaria e da restauração.

«O Tourism Trade Show Algarve surgiu pelas mãos dos nossos alunos finalistas de Gestão de Turismo que, no âmbito da disciplina de Organização de Eventos, propuseram a realização desta iniciativa que promove a aproximação entre as empresas, o sector do turismo e os nossos alunos. Sentia-se esta necessidade de trazer, até a escola, os empresários e os agentes da região para conhecerem o ambiente e a envolvência da nossa escola e dos alunos», afirma Paula Vicente, diretora da EHTA.

Segundo projeções da Comissão Europeia de Turismo, o sector em Portugal deverá crescer 5,5 por cento em 2022, em relação ao ano passado. Além de aproximar empresas e novos profissionais no mercado, eventos como o Tourism Trade Show também refletem os objetivos da Estratégia Turismo 2027, de duplicar o número de habilitações de ensino secundário e pós-secundário no turismo de 30 para 60 por cento, bem como do Plano «Reativar o Turismo | Construir o Futuro» na perspectiva de qualificar e valorizar as profissões do sector .

Sobre o Turismo de Portugal

Integrado no Ministério da Economia e da Transição Digital, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia portuguesa.

Sobre as Escolas do Turismo de Portugal

A Rede Escolar do Turismo de Portugal é constituída por 12 escolas, de norte a sul do país, (Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Coimbra, Oeste, Estoril, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vila Real de Santo António, Portimão e Faro) que apostam na formação profissional, qualificando e elevando as competências dos profissionais do sector . As Escolas do Turismo de Portugal formam mais de 3.000 alunos por ano, preparando os jovens para o primeiro emprego e, simultaneamente, qualificam mais de 5.000 profissionais do sector , com vista à melhoria da qualidade e prestígio das profissões turísticas.