Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza semana de portas abertas

A Open Week da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve decorre de 6 a 10 de março. Um convite para descobrir o universo da formação prestada em Faro.

Conhecer as instalações da escola, participar em atividades, descobrir os cursos que existem, assistir a demonstrações e workshops, ouvir experiências marcantes de quem escolheu esta indústria para fazer carreira são as propostas da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), em Faro, de 6 a 10 de março.

O programa da Open Week, proposto às centenas de alunos e professores que habitualmente visitam a escola nesta iniciativa, é variado e abrange todas as áreas de formação da EHTA: Cozinha, Pastelaria, Alojamento, Turismo, Restauração e Bar.

O Workshop de Pastelaria, dedicado aos doces regionais, marca o arranque da Open Week que integra ainda um ciclo de Palestras com oradores de referência, entre eles o prestigiado Chef Leonel Pereira, um workshop de Cozinha sobre Dieta Mediterrânica e várias Demonstrações Práticas de Restaurante.

Especial destaque para o Cocktail Challenge, um Concurso de Bar que se realiza na escola desde 2018 e que este ano decorre no âmbito da Open Week.

Nesta competição os alunos são desafiados a preparar um ‘Cocktail Pairing’, que inclui a criação de um cocktail de autor e de um canapé, numa união que se pretende harmoniosa.

Mostrar que as carreiras profissionais ligadas à Hotelaria e Turismo continuam a ser opções com grande futuro é também o objetivo deste evento.

«Esta é a ocasião perfeita para dar a conhecer, de forma mais aprofundada, cada área da nossa Oferta Formativa para o próximo ano letivo. Durante a Open Week queremos que o público tenha uma experiência muito real daquilo que constitui a estratégia de formação da escola: Saber Fazer, Explorar e Praticar. Desta forma, acreditamos que é possível despertar o interesse dos jovens para as profissões da Hotelaria, Restauração e Turismo», refere Paula Vicente, diretora da EHTA.

No próximo ano letivo 2023/24, a EHTA irá oferecer a sua oferta formativa com dois cursos novos, um para os alunos que concluíram o 9º ano e outro para alunos que já possuem o 12º ano de escolaridade, ministrado em língua inglesa. As candidaturas para o ano letivo 2023-2024 estão já abertas para alunos internacionais, em regime especial, e decorrem até 31 de março. Para os alunos nacionais, a fase de candidaturas irá abrir no próximo dia 1 de abril. Todas as candidaturas realizam-se através do site das escolas do Turismo de Portugal.

A Open Week 2023 ocorre em simultâneo, de norte a sul do país, nas 12 escolas que fazem parte da rede do Turismo de Portugal. Todos os anos esta rede escolar forma mais de 3000 alunos, contribuindo para a elevada qualificação de recursos humanos na indústria do Turismo.