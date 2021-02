Erros individuais valem derrota do Farense frente ao Moreirense (1-2)

Farense até teve o domínio territorial nesta tarde de segunda-feira, 8 de fevereiro, frente ao Moreirense, mas vários erros individuais e pouca coesão entre setores, aliados à inoperância ofensiva demonstrada noutros jogos, ditaram mais uma derrota dos algarvios frente a um adversário maduro e que soube manter a tranquilidade.

Os algarvios criaram duas situações de perigo nos instantes iniciais, primeiro por Mansilla, que chegou atrasado a um cruzamento de Licá, aos cinco minutos, e depois pelo inevitável Ryan Gauld, que à passagem do minuto 14 ganhou espaço à entrada da área e disparou para uma defesa apertada de Pasinato.

No entanto, algumas faltas de concentração iam prejudicando o jogo algarvio e foi na sequência de uma delas que o Moreirense se adiantou no marcador.

Foi ao minuto 28, quando Cláudio Falcão perdeu a bola no meio campo, Lucas Silva progrediu como quis e, perante o buraco na defensiva algarvia, assistiu Yan Matheus, que teve tempo e espaço para escolher como queria fazer o 0-1.

Os algarvios tentaram responder por Ryan Gauld, mas o remate do escocês saiu por cima da baliza (32′).

A verdade é que o Moreirense mostrava maior maturidade nos processos de jogo e podia mesmo ter ampliado a vantagem antes do intervalo, quando Lucas Silva, com um remate em arco aos 38 minutos, obrigou Defendi a uma grande defesa que segurou o resultado até ao descanso.

Para atacar a segunda parte, o técnico Jorge Costa lançou Madi Queta e Lucca, para os lugares de Mansilla e Cláudio Falcão.

O Farense voltou a entrar com algum ascendente, dando sinal de perigo aos 57 minutos – uma bela combinação entre Ryan Gauld e Madi Queta, terminou com um remate forte do ex-FC Porto ao lado da baliza minhota.

Jorge Costa não estava satisfeito com a pouca produção ofensiva da equipa e trocou Stojiljkovic por Pedro Henrique ao minuto 67.

A alteração foi um tónico para a pressão dos leões e Faro, que aos 70 minutos viram um remate de Madi Queta, em direção à baliza do Moreirense, ser desviado para fora por…Licá.

O balde de água fria para a turma de Faro chegou ao minuto 77. Tomás Tavares teve uma má abordagem a um cruzamento e intercetou a bola com os braços, originando uma grande penalidade a favor do Moreirense.

Após validação do VAR, na conversão, aos 79 minutos, Rafael Martins atirou para o fundo das redes. Defendi ainda adivinhou o lado e tocou na bola, mas o remate do avançado brasileiro foi muito forte.

O Farense ainda tentou procurar diminuir o prejuízo e até se pode queixar de um erro clamoroso de arbitragem aos 89 minutos. É que Camará pontapeou deliberadamente Madi Queta e, mesmo alertado pelo VAR para visualizar a jogada, o juiz Iancu Vasilica manteve apenas o cartão amarelo ao jogador dos forasteiros.

O golo de honra algarvio acabou por chegar já em período de descontos, por Pedro Henrique. O brasileiro aproveitou um alívio para a frente do guardião Pasinato, após cruzamento de Lucca. No entanto, já era tarde para almejar o empate.

Com este resultado, os homens da capital algarvia mantêm os 13 pontos e, consequentemente, o último lugar no campeonato. Na próxima jornada, o Farense visita o terreno do Nacional da Madeira, sábado, dia 13 de fevereiro, às 15h30.