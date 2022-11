Equipa do projeto BRIDGE vai ao encontro da comunidade de Monchique, de 22 a 24 de novembro, para ouvir a população.

O BRIDGE – Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais é um projeto de investigação iniciado a 15 de março de 2021, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico sobre Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.

O projeto é desenvolvido por um consórcio de três instituições, respetivamente o Instituto Superior Técnico (IST), coordenador do projeto, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e a Universidade do Algarve (UAlg).

Partindo de uma abordagem antecipatória centrada na prevenção e na mitigação do risco de incêndio florestal o projeto BRIDGE que conta com o conhecimento tradicional das populações sobre as fragilidades do território e sobre os comportamentos protetivos mais adequados.

No BRIDGE a mobilização e envolvimento da comunidade local é uma condição central do projeto como abordagem de investigação.

Pretende-se construir conhecimento com a comunidade e gerar uma maior consciencialização social do risco de incêndio rural, favorecendo o compromisso continuado com a estratégia de redução do risco consensualizada.

O concelho Monchique será o caso-piloto da abordagem BRIDGE que será desenvolvida em três fases.

A Fase 1 visa conhecer o território e as suas populações, avaliando as vulnerabilidades socio-ecológicas e as estratégias locais de adaptação ao risco de incêndio florestal.

A Fase 2, atualmente a decorrer, congrega toda a ação de capacitação local na forma de laboratório colaborativo através do qual se fomentará o diálogo entre as comunidades locais, a ciência e as organizações implicadas na gestão do risco de incêndio florestal.

A Fase 3 visa partilhar o conhecimento e a abordagem BRIDGE de capacitação local para a redução do risco de incêndio florestal em Monchique e apoiar a sua replicação noutros territórios de risco.

A desenvolver várias atividades no âmbito da Fase 2, o BRIDGE convida-o para um momento de partilha com a comunidade de Monchique. De 22 a 24 de novembro, a equipa do BRIDGE estará no território de Monchique para ouvir a população, as suas preocupações e perspectivas em relação ao futuro do seu território.

Serão, ainda, apresentados os resultados já obtidos no âmbito do projeto e recolhidas as percepções e opiniões da comunidade local sobre os mesmos.

Este evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e conta com o apoio das Juntas de Freguesia de Alferce, de Marmelete e de Monchique assim como da Câmara Municipal de Monchique.

O evento decorrerá de acordo com a seguinte calendarização:

22 de novembro, entre as 9 e as 19 horas na Casa do Artesão em Monchique;

23 de novembro, entre as 9 e as 19 horas na Casa do Povo em Marmelete e

24 de novembro, entre as 9 e as 19 horas na Sala Multiusos em Alferce.

Todos os interessados são bem-vindos às sessões.