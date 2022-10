Encontro desportivo Algarve Sailing Summit estreia-se em Faro

A Associação Regional de Vela do Sul (ARVS) organiza pela primeira vez o Algarve Sailing Summit, a 14 de novembro, em Faro.

Com o apoio da delegação regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), «propusemo-nos organizar um evento diferenciador a nível nacional, de modo, juntar todo o capital de conhecimento dos vários agentes desportivos da modalidade, tendo em vista a partilha experiências, a sensibilização do poder decisor, a potenciação da prática da vela e a definição de estratégias para captar mais e melhores eventos náuticos para a região do Algarve».

Com base nestes pressupostos a Associação regional de Vela do Sul realiza no dia 14 de novembro, no auditório do IPDJ, em Faro, a primeira edição do Algarve Sailing Summit.

O evento terá dois períodos distintos. Durante a manhã, haverá um conjunto de debates sobre várias temáticas, tais como:

Perspectivas do desporto Vela, com a presença de vários velejadores regionais e nacionais; O turismo náutico e os eventos, com a presença de várias individualidades do setor náutico; Mais e melhores apoios e investimentos para a modalidade, com a presença de vários responsáveis de organismos públicos.

Durante a tarde haverá uma demonstração na água, de algumas das várias classes da modalidade, junto à Doca de Faro e em estreita colaboração do Ginásio Clube Naval de Faro.

No final do dia realizar-se-á a Gala dos Campeões, para premiar os velejadores algarvios e proceder à entrega dos trofeus do Campeonato do Algarve, referente à época 2021/2022 que agora terminou.

«Contamos lançar neste evento a marca VELA ALGARVE a qual pretende ser um veículo aglutinador entre o desporto vela e as Entidades que promovem o turismo náutico, com vista a criar sinergia de grupo e potenciar as excelentes condições para a prática da modalidade que a região oferece, assim como atrair negócio e ajudar a combater a sazonalidade», explica a ARVS.

«Sendo na nossa perspectiva um evento de grande relevância para a região e para o futuro sustentável da nossa modalidade, estamos certos de que o mesmo irá merecer o melhor interesse e participação ativa de toda a comunidade em geral».

Segundo Ricardo José, presidente da ARVS, «será uma iniciativa diferenciadora, que abrirá um novo capítulo na vida desta Associação. Vamos reunir em torno desta modalidade, um conjunto de atores, com provas dadas, quer na competição, na organização de grandes eventos desportivos, nos apoios ao desenvolvimento do desporto, quer na promoção da modalidade além-fronteiras».

«Estamos certos, que com esta abertura à sociedade civil, vamos conseguir dar uma imagem forte, de valor acrescido ao turismo náutico e irá permitir demonstrar todo o potencial e dinâmica deste desporto. Este é um caminho que queremos navegar juntos, entre o trabalho meritório dos clubes algarvio e as instituições, vamos alcançar bons ventos. No final, vamos ter a oportunidade de uma vez mais, estar com os nossos atletas algarvios na Gala do Campeões do Algarve, para homenagear os vencedores do Campeonato do Regional, e todos aqueles que realizaram grandes prestações em provas internacionais», conclui.

A Associação Regional de Vela do Sul (ARVS), criada há 41 anos em Faro, tem como principais objetivos, coordenar, promover e desenvolver o desporto da vela nas suas múltiplas formas, nos distritos de Évora, Beja e Faro.

A inscrição prévia é obrigatória, e pode ser feita aqui.

Mais informações podem ser obtidas através de contacto telefónico (966 453 430) ou por email (arvelasul@gmail.com).