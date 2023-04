Encontrada jovem que estava desaparecida em Vila Real de Santo António

Foi esta tarde encontrada com vida, a jovem de 17 anos que se encontrava desaparecida no mar desde a noite de ontem, 14 de abril, na Praia do Coelho.

Foi esta tarde encontrada com vida, a jovem de 17 anos que se encontrava desaparecida no mar desde a noite de ontem, 14 de abril, depois de ter entrado no mar com uma prancha de stand-up paddle, não conseguindo remar para terra, na praia do Coelho, no concelho de Vila Real de Santo António.

Na sequência de um alerta recebido através de um navio mercante, a informar que tinham encontrado a jovem que se encontrava desaparecida, a 25 milhas náuticas (aproximadamente 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, deslocaram-se de imediato para o local uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e o navio NRP Oríon, da Marinha Portuguesa.

À chegada ao local, constatou-se que a jovem se encontrava com sinais severos de hipotermia, tendo sido solicitado o apoio da aeronave da Força Aérea Portuguesa. Os elementos da Força Aérea procederam ao resgate da vítima, tendo transportado a mesma para o aeroporto de Faro, onde aguardava uma ambulância do INEM, que a transportou para uma unidade hospitalar.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, estiveram empenhadas uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, duas embarcações das Estações Salva-vidas de Vila Real de Santo António e Tavira, o navio NRP Oríon, da Marinha Portuguesa, uma embarcação da Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR), uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, bem como uma mota 4×4 da Vigilância Motorizada da Autoridade Marítima Nacional, uma viatura do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, uma viatura todo-o-terreno do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Real de Santo António e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.