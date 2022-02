Encapuzados com bastões atacam e incendeiam bar em Vilamoura

Dois Encapuzados atacaram e incendiaram bar em Vilamoura ontem ao final da tarde. 16 pessoas foram assistidas.

Dois homens encapuzados atacaram este domingo um bar em Vilamoura, no concelho de Loulé, regando-o com líquido combustível e incendiando-o, segundo fonte da GNR.

Aos jornalistas, o sub-comandante Guilherme Santos, da corporação de Loulé, acrescentou que 16 pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumo, das quais duas foram transportadas para os hospitais de Faro e Loulé.

O fogo chegou a ter «alguma dimensão», mas «foi controlado pelos bombeiros», depois de, às 18h45, os dois encapuzados terem incendiado o bar The Funky Dogo, em Vilamoura, localizado no rés-do-chão do hotel Olympus, acrescentou o major Abel Adriano, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR, à Lusa.

«Foram dois homens encapuzados que entraram e atacaram o bar, regaram-no com gasolina e puxaram fogo. O staff e os clientes conseguiram todos sair sem ferimentos», afirmou o oficial da Guarda. A mesma fonte adiantou que os autores do ataque ao bar «deram-se à fuga», desconhecendo-se a sua identidade.

«Agora será a Polícia Judiciária a tomar conta do caso e a determinar a motivação», referiu ainda a fonte da GNR. Segundo a página da Proteção Civil, às 20h50, permaneciam no local 50 operacionais, com 20 veículos.

Os hóspedes do hotel Olympus foram retirados do local e encaminhados para outra unidade hoteleira. José Santos, responsável do hotel, contou à CNN Portugal que, depois de entrarem no bar, os encapuzados «deram ordem para as pessoas saírem». E acrescenta que não houve «danos pessoais»