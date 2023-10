Empresa algarvia Open Media volta a promover Portugal nos EUA em 2024 com eventos para americanos que querem mudar-se para o país.

Os eventos «Living in Portugal», que começaram na Califórnia no início do ano, vão chegar a três novas cidades dos Estados Unidos em fevereiro de 2024, com o intuito de promover Portugal como destino de emigração e investimento.

O novo roadshow organizado pela empresa algarvia Open Media passará desta vez por Austin, Texas, em 24 de fevereiro, Atlanta, Geórgia, em 28 de fevereiro e Boston, Massachusetts, em 02 de março de 2024.

«Apesar de a Califórnia ser a zona onde há mais procura para Portugal, a procura no resto do país não deixa de crescer», disse à Lusa Bruce Hawker, CEO da Open Media. «Quisemos outras cidades», referiu, depois de dois eventos em São Francisco e passagens por Los Angeles e Nova Iorque.

Os eventos levam aos Estados Unidos entre 12 a 14 empresas portuguesas, em áreas como imobiliária, seguros, logística de mudanças e apoio legal à emigração, que fazem apresentações a cerca de 150 participantes divididos em duas sessões.

O objetivo é dar informações e disponibilizar serviços a norte-americanos interessados em emigrar para Portugal, um segmento que tem crescido exponencialmente nos últimos anos.

«A maior procura dos americanos tem sido Algarve e Lisboa e arredores», indicou Bruce Hawker, dando algumas percentagens relevantes. Cerca de 30 a 40 por cento dos participantes estão interessados no Algarve, outros 30 por cento a 40 por cento querem ir para Lisboa e cerca de 10 por cento olham para o resto de Portugal, como Porto, Coimbra e ilhas.

«A grande maioria das pessoas que vão aos eventos já visitaram Portugal», adiantou ainda o responsável. «O que se sente também é que muitos deles estão no início da curva de aprendizagem, no início da jornada para se mudarem para Portugal. Estão na fase da procura de informação».

A escolha das novas cidades foi baseada em possíveis pontos de interesse relacionados com tecnologia, afluência e comunidade portuguesa.

No caso de Austin, é o seu crescimento como polo de desenvolvimento tecnológico que justifica a seleção.

«Achámos que ter um ‘tech hub’ era muito importante por causa da procura crescente do ‘digital nomad visa’ e dos nómadas digitais que estão a escolher Portugal por diversas razões, como custos, qualidade de vida e segurança», explicou Bruce Hawker.

Não há voos diretos de Austin para Portugal, mas acaba por ser uma ligação relativamente fácil, até porque há muitos voos diários para a Europa.

«Estou confiante que Austin é uma boa escolha», salientou o responsável. «No Texas há muita riqueza e pessoas que estão interessadas em vir para cá ou mesmo investir em Portugal».

No caso de Atlanta, a ideia é testar o interesse numa das mega cidades dos Estados Unidos, que tem o maior e mais movimentado aeroporto do mundo.

E em Boston, as atenções estão viradas para a comunidade luso-americana, num dos estados com mais presença de pessoas de origem portuguesa.

«O atrativo é ser uma cidade afluente com bons acessos para Portugal e com uma forte comunidade portuguesa, mesmo de segunda e terceira geração, que é sempre um mercado importante para os nossos eventos», referiu Bruce Hawker. Além disso, tem voos diretos para Lisboa e ilhas e um consulado português.

«Uma coisa importante que vamos apresentar é a nova realidade dos vistos», indicou Bruce Hawker, referindo as alterações ao golden visa e as condições do D7 e nómadas digitais.

Hawker também irá falar da AFPOP, a maior associação de residentes estrangeiros em Portugal que existe desde 1987 e tem quase 10 mil associados.

«Tem uma equipa grande e os membros podem ligar para lá e pedir as mais diversas informações», referiu. «Eles têm cada vez mais membros dos Estados Unidos, que é o mercado que está em maior crescimento».

Os eventos, que incluirão provas de vinhos portugueses, estão marcados para o W Hotel Austin (24 fevereiro 2024), Ritz Carlton Atlanta (28 fevereiro 2024) e Ritz Carlton Boston (02 março 2024).

Em junho e setembro de 2024, os eventos «Living in Portugal» regressarão à Califórnia e Nova Iorque.