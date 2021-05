Embarcação naufraga ao largo da praia da Fuseta em Olhão

Na madrugada de hoje foi detetada uma embarcação auxiliar local, com cerca de 6,5 metros de comprimento, naufragada ao largo da praia da Fuseta, no concelho de Olhão, não havendo registo de vítimas.

​Na sequência de um alerta recebido cerca das 02h30, através da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, a informar que se encontrava uma embarcação afundada ao largo da praia da Fuseta, o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão deslocou-se de imediato para o local, não tendo sido detetados náufragos ou outros indícios nas imediações.

Foram efetuadas as respetivas diligências para contactar o proprietário da embarcação, mas sem sucesso.

Aos primeiros alvores de hoje, foram efetuadas buscas, por terra, através do piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e, por mar, através dos elementos da Estação Salva-vidas de Olhão apoiados pela embarcação SR-37, não tendo sido detetada nenhuma pessoa relacionada com a embarcação.

O proprietário da embarcação apresentou-se pelas 08h50 no Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, referindo que a embarcação se tinha virado quando alegadamente efetuava, sozinho, a apanha de conquilha com ganchorra de mão.

A embarcação foi removida do local pelo proprietário, estando o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão a efetuar averiguações no sentido de apurar as circunstâncias que levaram ao naufrágio da embarcação.