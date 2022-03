Embarcação de alta velocidade encontrada na Culatra

Foi esta manhã detetada uma embarcação de alta velocidade encalhada na ilha da Culatra, no concelho de Faro.

Foi esta manhã detetada uma embarcação de alta velocidade, com diverso material no seu interior e sem tripulantes a bordo, que se encontrava encalhada na ilha da Culatra, no concelho de Faro, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Na sequência de um alerta recebido pelo piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, pelas 06h30, a informar para a presença de uma embarcação encalhada na ilha da Culatra, foram ativados para o local elementos da Polícia Marítima e da Capitania do Porto de Olhão.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que se tratava de uma embarcação de alta velocidade, que teria sido abandonada com diverso material no seu interior, não tendo sido possível remover a embarcação do local devido às condições meteorológicas que se faziam sentir.

Os elementos da Polícia Marítima irão monitorizar a situação e acompanhar a evolução das condições meteorológicas até que seja possível remover a embarcação do local em segurança.

Foi contactada a Polícia Judiciária.

O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão está a tomar conta da ocorrência.