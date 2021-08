Em Albufeira existe um «lar» chamado C.A.S.A.

O que para muitos é a «rua», para outros é «casa». Em Albufeira, várias pessoas em situação de sem-abrigo e outras que passaram por essa situação, abriram as portas do seu lar, para contarem um pouco da sua história e um lado da vida que pouca gente conhece.

Um novo abrigo

Vista de fora percebe-se que é uma casa bastante grande, pintada com uma cor que lembra salmão. Ao entrar, vê-se à esquerda um pai natal feito à imagem de um dos residentes, que lhes valeu uma menção honrosa numa iniciativa da Câmara Municipal no âmbito do Natal reciclado.

À direita, afixados na parede, estão alguns trabalhos feitos pelos moradores, poemas, frases reflexivas, a divisão das tarefas domésticas e as regras a cumprir. Andamos um pouco e vemos vários quartos, uma casa de banho e o escritório onde colaboradores planeiam o seu trabalho.

Em frente temos a sala composta por sofás, uma televisão e várias mesas com jogos de tabuleiro e cartas.

Na cozinha preparam-se as comidas e o refeitório dá lugar a todos durante as refeições. No piso de cima, além de quartos, existe também o gabinete da enfermagem, onde a enfermeira de serviço, após uma cuidada análise, deixa organizados os comprimidos para cada utente e o gabinete de psicologia, onde decorrem as conversas entre um psicólogo e algum morador, bem como sessões de relaxamento com os mesmos.

Do lado de fora, a casa é ladeada por um jardim. Existem alguns sofás, aparelhos para exercitar os músculos, uma zona de churrasco e uma piscina. Foi este o espaço conseguido pelo Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (C.A.S.A.) de Albufeira , em colaboração com a Câmara Municipal. Surgiu a 27 de abril de 2020, e tinha o objetivo de abrigar pessoas em situação de sem-abrigo na pandemia COVID-19.

«Era para ser apenas por dois meses, só que foi-se estendendo porque o projeto tem tido um grande sucesso a nível de reintegração dos utentes na sociedade», afirma Cátia Pereira, subcoordenadora do projeto. Em termos de números, Sónia Pinto, coordenadora, revela que em um ano foram reintegradas 25 pessoas, sendo que, sublinha Sónia, «reintegradas com o nosso acompanhamento. Não basta apenas integrar e dizer adeus. Fazemos sempre o acompanhamento várias vezes por mês».

O horário das atividades é definido para que seja trabalhado o retorno a uma rotina mais ou menos constante.

Elisabete Henriques, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade do Algarve (UAlg), é uma das psicólogas do C.A.S.A. Frisa a importância destas rotinas: «o objetivo de todas estas regras, dos sectores, e de toda esta disciplina, é assemelhar-se a uma vida lá fora. Os horários tentam assemelhar-se a um horário de trabalho, e eles lidam bem com isso».

Elisabete menciona ainda a atividade de relaxamento e as sessões semanais de mindfulness. Estas últimas, realça, «são sessões semanais de aproximadamente uma hora, sendo que 30/40 minutos consistem na prática em si, e o restante tempo na partilha da experiência e reflexões».

O homem que venceu a rua

«José», nome fictício, nasceu em Albufeira e esteve em situação de sem-abrigo durante 30 anos. Esteve emigrado na Holanda 14 anos. Considera que a sua infância «foi boa». Dos oito aos 14 anos trabalhava na igreja, «tocava os sinos e ajudava o padre». Todos os anos deslocava-se a casa dos avós para a famosa matança do porco.

Mais tarde, a droga desviou-o do caminho certo e foi expulso de casa pelo seu cunhado. Quando vivia na rua tinha como fiel companhia os seus oito cães. «Fazia os repositórios dos turistas para comprar comida para os cães», relata «José».

Para ganhar o seu dinheiro arrumava carros e levava o lixo dos barcos à noite. E «fazia bastante dinheiro nessa altura, foi no tempo das vacas gordas», diz em tom de brincadeira. Além destes biscates, «apanhava os turistas a dormir, roubava a carteira e tirava o dinheiro, depois punha a carteira de volta. Nunca fui apanhado».

Apesar de tudo, considera que «naquela altura não tinha nenhuma dificuldade». Foi um homem que dominou as ruas até que a saúde o impediu de continuar. Pensou para si próprio que «estava mesmo na última».

Foi então que o C.A.S.A. entrou em ação, iniciando a sua recuperação e adaptação. No início, «José» dormia sentado numa cadeira, não conseguia dormir numa cama. Por isso, «o facto de ele dormir na cama foi uma grande conquista», afirma Cátia Pereira.

«José» diz que voltar a ter um teto «foi bom, foi bom. Foi muito bom». Atualmente considera que é feliz e que não lhe falta nada. Dá-se bem com toda a gente e sempre que se desloca à baixa de Albufeira é bem recebido. E gosta de futebol, tanto que os olhos brilharam quando se falou no campeão 20/21, Sporting. Depressa se deslocou ao seu quarto para ir buscar a camisola do seu clube. Foi a sua «maior alegria» neste ano.

Este é um homem que passou por muito. O seu corpo transmite fragilidade e serenidade, e as suas mãos são sinónimo de desgaste e sofrimento. O seu olhar e rosto meigos transmitem história. A sua mente, sabedoria de vida. Não existem muitos como ele.

Os sem-abrigo VIP

Na baixa de Albufeira, sentados num banco numa pequena praça daquela zona, estavam «Miguel» e «João», nomes fictícios, amigos há 10 anos e «até à morte». «Miguel», de 48 anos, nasceu e licenciou-se em Psicologia no Porto. Teve uma infância feliz, mas tudo começou a desabar quando as drogas entraram na sua vida. «Primeiro comecei a consumir uns charrinhos, com 14/15 anos, e depois veio o resto».

Emigrou para a Irlanda do Norte e foi lá que encontrou uma companheira e teve uma filha com quem mantém contacto, e por quem sente «um amor incondicional».

Sete anos depois, separou-se da mãe da sua filha e retornou ao Porto, sozinho. Na cidade invicta, a relação com os seus familiares estava muito má e «Miguel», considerado «a ovelha negra da família», decide pegar nas suas coisas e descer até ao Algarve. Está em situação de sem-abrigo desde então, há mais de 18 anos.

Diz que atualmente a sua única ajuda é o C.A.S.A. «Antes mendigava, mas hoje em dia nem isso a polícia me deixa fazer», refere. Já sentiu na pele o que é um «polícia bom, de bom coração, e um polícia mau», e também aquilo a que chama de «bom turista», que se preocupa e oferece comida, bebida, dinheiro ou até roupa. Também experienciou «o mau turista, que evita passar perto, e que faz comentários como get a job».

Atualmente, dorme numa barraquinha. Possui um telemóvel e é dessa forma que mantém contacto com as pessoas mais próximas de si. Apesar de se sentir feliz, diz que a sua vida ideal «era ao lado da filha, a viver com ela», e que a saudade é «difícil de lidar».

Se pudesse fazer algo diferente, «não me metia nas drogas. Foi isso que acabou com tudo o que eu tinha», desabafa. A coisa mais feliz que já lhe disseram repete-se todos os anos: «adoro quando a minha mãe, todos os anos, me diz que me ama no dia do meu aniversário. Tenho uma relação muito boa com ela». O dia mais feliz da sua vida foi o dia em que a sua filha nasceu. Tenta viver um dia de cada vez, pois «não dá para fazer planos para o amanhã».

«João» nasceu em Coimbra e estudou um ano de Psicologia que deixou pelo futebol. «Dava mais dinheiro», afirma. Veio depois viver para o Algarve. Está em situação de sem-abrigo há pouco mais de um ano.

De idade já conta 43, e a pandemia tirou-lhe tudo aquilo que tinha de importante, financeiramente. «No dia 12 de março de 2020, à meia-noite, chegou lá a GNR, com cinco carros. Nunca me vou esquecer desse dia. Chegaram à rua da Oura, parou tudo. A partir desse dia, a minha vida, economicamente falando, não emocionalmente, foi sempre descendo».

Recebia perto de 2000 euros por mês, mas por ser um trabalho recente e ainda não ter assinado contrato, não teve direito a qualquer pagamento depois de perder o emprego. Sente saudades da sua avó. «Eu vi-a morta. Tenho saudades dela». Aquilo de que tem mais medo é de não ser feliz. «Nunca fui tão pobre, e nunca fui tão feliz. Sinto-me livre», foi uma frase que repetiu várias vezes.

Define os primeiros dias na rua como «sobrevivência». Gosta de fazer desporto, correr, nadar e socializar com os seus amigos. Atualmente, trabalha num bar para ganhar o seu. A sua filosofia de vida é uma filosofia budista. «Viver o presente. O presente é tudo o que temos. A única coisa que temos é o aqui e o agora. Não temos mais nada. Não existe mais nada».

Diz que o ser humano se queixa demasiado e agradece pouco: «toda a gente tem alguma coisa a reclamar e eu compreendo isso, mas devíamos agradecer mais por estarmos vivos».

Ao refletir sobre a maneira como as pessoas na rua olham para ele, conclui: «quando somos pobres e não temos nada a perder, sentimos emoção pela vida. E quando andamos no budismo sentimos também essa emoção. Não nos preocupamos com a opinião dos outros, não interessa. A única coisa que podemos mudar é a nós próprios, e quando isso acontece mudamos o mundo. Quando somos jovens queremos mudar o mundo, mas temos de esquecer isso. A única coisa que podemos mudar é nós próprios, e quando tu mudas a tua vida para melhor, também estás a mudar a do próximo”.

Armazenamento e distribuição

É nos armazéns na sede do núcleo do C.A.S.A de Albufeira que a comida, roupa, objetos e produtos de higiene são armazenados, e onde são feitas triagens rigorosas. É também lá que se encontra a «Loja Social», que vende objetos e roupa a preços simbólicos de algumas dezenas de cêntimos, para as pessoas dispostas a ajudar dessa forma.

São dadas diariamente por volta de 50 refeições, sendo 20 delas pela cidade de Albufeira e arredores, e 30 presencialmente nos armazéns. Estas refeições dependem em grande parte de donativos de particulares, restaurantes, escolas e cadeias de hipermercados, sendo geralmente compostas de sopa, prato principal, fruta, uma sandes, um bolo, pão, salada, água e café ou chá. Projetos de angariação de fundos não acontecem há mais de um ano, devido à pandemia.

A distribuição acontece na parte da tarde e a duração é incerta, porque muitas vezes não basta entregar os bens e seguir. «Há dias em que eles têm muita necessidade de conversar. Muito além de dar comida, eles também precisam de atenção. E por vezes também fazem pedidos de roupas, produtos de higiene e até consultas médicas», explica Sónia.

Além desta carrinha, o Centro possui uma unidade móvel de saúde, cujo objetivo é dar apoio à saúde física e mental das pessoas em situação de sem-abrigo, distribuindo preservativos, máscaras e produtos de higiene.

O futuro

O Centro de Apoio ao Sem-Abrigo não ajuda só pessoas em situação de sem-abrigo como também famílias carenciadas. «Apoiamos cerca de 80 famílias todos os meses com cabazes. Depois temos os chamados cabazes de emergência que são entregues a pessoas que batem à nossa porta a pedir ajuda», informa Cátia Pereira, que acrescenta: «o ano passado, 2020, demos cerca de 100 cabazes de emergência durante o ano. Este 2021, até abril, já tínhamos dado 70».

As responsáveis da instituição de Albufeira, que conta com 10 anos de existência, consideram que o projeto «construiu uma boa rede de apoio». Sónia Pinto diz que esta é uma realidade «que nos faz pensar no quão abençoados somos, e que às vezes nos queixamos por coisas insignificantes».

Não esconde o orgulho na sua equipa: «temos uma equipa fantástica. É uma equipa que veste a camisola. São impressionantes. Não têm hora para entrar ou sair, estão sempre presentes, e têm uma excelente relação com os utentes, o que é muito importante».

Tanto Sónia como Cátia imaginam-se a fazer «algo pelo próximo» para o resto da vida, mostrando otimismo em relação ao futuro, apostando sempre em «projetos novos e ideias inovadoras e em criar «laços de proximidade».

Esta reportagem de David Carvalho, aluno de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve, no âmbito da Unidade Curricular de Jornalismo e Produção Editorial, lecionada por Filipa Cerol Martins, é publicada através de uma parceria com a docente, que selecionou os trabalhos mais originais para apreciação da redação do barlavento.