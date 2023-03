easyJet reabre base de Faro para o verão de 2023

A easyJet retomou este domingo a atividade da sua base sazonal no Algarve, mantendo-se a funcionar até ao final de outubro.

A easyJet, principal companhia aérea europeia, voltou a abrir, este domingo, a sua base de Faro inaugurada no verão de 2021, a partir da qual vai operar 21 rotas este verão.

Até ao final de outubro, a companhia irá realizar ligações de para o Algarve, onde possui 9 aviões A320 (quatro baseados + cinco não baseados), com uma capacidade total de 2,1 milhões de lugares, aumentando em 15 por cento a sua capacidade em relação a 2022.

Para oferecer destinos diversificados, a easyJet vai ligar Faro a diferentes destinos europeus, como Barcelona, Berlim, Milão e Paris, proporcionando aos seus clientes várias rotas para viajar em lazer ou trabalho.

A operar mais duas rotas do que em 2021, a easyJet espera também contribuir para a dinamização da região turística do Algarve, permitindo voar diretamente de diversas cidades europeias para o sul de Portugal.

José Lopes, Diretor Geral da easyJet Portugal, afirma que «estamos muito ansiosos para reiniciar a temporada e estar de volta aos céus do Algarve. Em 2021, fizemos um dos nossos maiores investimentos em Portugal, com a reabertura da base aérea de Faro, o que contribuiu de forma significativa para a recuperação da economia e do turismo na região do Algarve. Este investimento da easyJet originou mais de 130 contratos diretos, aumentando a empregabilidade local. Com o regresso dos voos em Faro e com um aumento da capacidade em 15 por cento em relação a 2022, esperamos continuar a contribuir para o desenvolvimento da região do Algarve, ao mesmo tempo que disponibilizamos aos nossos clientes, principalmente da zona sul, mais possibilidades para viajar,

seja em trabalho ou lazer».

A easyJet começou a operar em Portugal em Julho de 1998 e desde então já transportou cerca de 70 milhões de passageiros de/para o país através de mais de 89 rotas. A companhia aérea tem atualmente três bases em Portugal (Lisboa, Porto e Faro), com 30 aviões baseados, voando também para o Funchal e Porto Santo, e conta com uma equipa de cerca de 830 colaboradores ao abrigo de contratos locais.