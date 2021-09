Com a recuperação do mercado de aviação europeu, a easyJet anuncia hoje que vai colocar um novo avião na base de Faro para o verão de 2022.

A companhia aérea acrescenta ainda quatro novos aviões às suas outras bases sazonais na Espanha, dois em Málaga e dois em Palma de Maiorca.

Este movimento representa um aumento da frota easyJet em 70 por cento nas bases de Portugal e Espanha, em comparação com o período pré-pandémico, e em Portugal, em particular, representa um aumento de mais de 60 por cento desde 2019, com um novo avião na base do Porto – desde o verão de 2020 – e quatro novos aviões em Faro, desde a abertura desta base em junho de 2021.

Como resultado, no próximo verão, a easyJet terá quatro aviões em Faro, elevando a frota portuguesa para 13 aviões, incluindo cinco na base de Lisboa e quatro no Porto.

A easyJet é uma das maiores companhias aéreas de Faro, que durante este verão passado fez a ligação a 21 destinos na Europa e Reino Unido.

Este investimento vai criar cerca de 150 empregos diretos em Portugal e Espanha, só em Portugal a easyJet emprega atualmente mais de 425 pessoas, todas ao abrigo de contratos locais e negociados com sindicatos industriais portugueses.

Aumentar a capacidade da base em Faro reforça o posicionamento da easyJet nos destinos de sucesso no Sul da Europa, e coloca-a como uma opção da Europa para chegar a estes destinos principais e permite corresponder a procura de pico com capacidade sazonal.

Estes novos aviões permitem também à easyJet reforçar-se nos mercados existentes, bem como explorar os novos fluxos no futuro que antes eram inacessíveis para a companhia.

Com o tempo, esta decisão ajuda a um crescimento de longo prazo da easyJet nestes destinos.

José Lopes, Country Manager da easyJet para Portugal, afirma: «estou muito satisfeito por poder anunciar mais este investimento no mercado português. Apesar de toda a indústria ainda estar a viver um ambiente, isto confirma o compromisso da easyJet com Portugal e com o crescimento sustentável do país e da sua rede europeia».

«Estamos constantemente a avaliar as novas oportunidades e atendendo ao sucesso da nossa nova base sazonal em Portugal, adicionar mais capacidade a estes destinos é um passo lógico».

«Temos o orgulho de ser uma das companhias aéreas mais fortes em Portugal, com quase 7,2 milhões de passageiros transportados de e para o país durante a pré-pandemia e mais de 20 milhões de passageiros de e para Faro desde 1999, quando a easyJet iniciou as suas operações no Algarve».

«Congratulo-me também com o facto de, graças a este novo investimento, a easyJet poder continuar a apoiar o emprego em Portugal, criando cerca de 50 novos empregos diretos».

As mudanças mundiais levarão a mudanças no comportamento dos consumidores nos próximos anos e, como as companhias aéreas líderes nos principais destinos da Europa, a easyJet continua a investir no mercado de lazer para garantir a manutenção da nossa posição de liderança.