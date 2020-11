Dúvidas e golo tardio na derrota do Farense frente ao Sporting de Braga

Pupilos de Sérgio Vieira visitaram o difícil reduto do Sporting de Braga, terceiro classificado do campeonato, nesta 8ª jornada. Ainda marcaram mas o VAR anulou, num lance muito duvidoso, acabando por sofrer o golo da derrota aos 87 minutos.

A verdade é que, dentro de campo, ao longo da primeira parte, o Farense esbateu muito bem as diferenças entre equipas. A equipa algarvia pressionou bem a turma bracarense, tendo dado poucas veleidades. Uma exceção aconteceu ao minuto 23, quando Galeno serviu Paulinho que, em antecipação na área, atirou para uma defesa apertada de Defendi.

Sete minutos depois, o Farense introduziu a bola dentro da baliza do Sporting de Braga. Matheus inventou e acabou por entregar a bola aos Leões de Faro, tendo Bilel aproveitado para colocar em Gauld que assistiu Mansilla. O extremo argentino disparou para o fundo das redes, mas o VAR alertou o árbitro António Nobre para um offside de Gauld, levando ao anular do tento. O lance deixa dúvidas: nas imagens, parece ser o defesa do Sporting de Braga a colocar a bola no escocês.

Os homens de Faro estavam melhor e aos 39 minutos voltaram a ter chance de ouro para abrir o placard: Alex Pinto subiu pelo corredor direito e cruzou rasteiro, para um falhanço incrível de Bilel, que perante as redes falhou a bola. O esférico sobrou para Gauld que acabou por rematar por cima.

Já perto do intervalo, ao minuto 43, Defendi voltou a mostrar atenção e segurou o empate até ao intervalo. Paulinho, na área, cabeceou forte após cruzamento de Castro, mas o guardião brasileiro do Farense defendeu para canto.

O regresso dos balneários trouxe um Sporting de Braga a pregar um grande susto ao Farense. Foi Iuri Medeiros, aos 53 minutos, a disparar ao poste da baliza algarvia.

Os comandados de Sérgio Vieira responderam através de um canto, aos 60 minutos, com César a cabecear ao primeiro poste e a assustar Matheus.

Os arsenalistas iam tendo mais bola e ganhando algum ascendente e, ao minuto 72, Ricardo Horta, após assistência de Galeno, obrigou Defendi a aplicar-se. Logo de seguida, foi novamente Ricardo Horta a disparar à malha lateral da baliza algarvia.

O Sporting de Braga acabou mesmo por chegar ao golo à passagem do minuto 87. Ricardo Esgaio cruzou rasteiro para a área, a defensiva algarvia aliviou de forma deficiente e Al Musrati fuzilou as redes de Defendi.

Foi um castigo pesado para um Farense que jogou bem, teve oportunidades mas acabou por ceder nos minutos finais. O conjunto algarvio soma cinco pontos e queda-se, por agora, no último lugar do campeonato.

Na próxima jornada da Liga NOS, o Farense recebe o Marítimo, na segunda-feira, 7 de dezembro, às 20h15.