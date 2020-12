Docapesca lança site «Lota em Casa» dirigido ao consumidor

O consumidor já pode identificar os locais de venda de pescado fresco com origem nas lotas portuguesas no novo website «Lota em Casa» da Docapesca.

A Docapesca lançou hoje o site «Lota em Casa» que permite ao consumidor final identificar os locais de venda de pescado fresco com origem nas lotas portuguesas em cada região, incluindo mercados municipais, peixarias, grandes superfícies e circuitos curtos de comercialização de pescado (cabazes).

Através da localização GPS, o novo site apresenta todos os pontos de venda aderentes ao CCL – Comprovativo de Compra em Lota perto de nossas casas, disponibilizando também uma funcionalidade que permite ao utilizador aumentar o raio de pesquisa até 100 quilómetro (km).

A garantia de origem é dada através da etiqueta CCL – Comprovativo de Compra em Lota, a qual indica ao consumidor de que está a adquirir pescado capturado por embarcações nacionais na costa portuguesa, que adota as regras de rastreabilidade exigidas por lei, respeita a sazonalidade de cada espécie e as quotas de pesca estabelecidas, preservando os stocks piscícolas.

O CCL e o site «Lota em Casa» visam contribuir para a promoção de uma alimentação saudável com recurso a produtos frescos e de proximidade e, consequentemente, para a valorização do pescado português e para o aumento dos rendimentos dos profissionais da pesca.

O «Lota em Casa» divulga também os cabazes de pescado existentes no nosso país (Cabaz do Peixe e Cabaz Frescomar) aos quais o consumidor pode aderir para comprar pescado fresco de elevada qualidade e excelente relação qualidade/preço diretamente a associações de pescadores locais, valorizando a pequena pesca artesanal.

Os cabazes são compostos por pescado pronto a cozinhar (escamado e eviscerado), variado, fresco e da época.

O site apresenta ainda receitas de pescado e informação sobre as principais espécies existentes na costa portuguesa, conteúdos que serão regularmente atualizados e aumentados.

Este projeto da Docapesca insere-se no atual programa Simplex 2020/2021.

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.