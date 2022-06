Destroços de foguete chinês avistados nos céus do Algarve

«Chuva» de destroços causou reboliço nas redes sociais.

Os céus algarvios foram na noite de ontem, segunda-feira, dia 20 de junho, iluminados por uma chuva de detritos espaciais, provenientes do foguete chinês CZ-2F.

Foram vários os populares que espalharam vídeos pelas redes sociais a dar conta do sucedido, existindo inicialmente a ideia de que estaria a ocorrer uma chuva de meteoros.

No entanto, a página espanhola Frontera Espacial – Sky Watch Sentinel já havia alertado para a reentrada visível dos detritos na atmosfera, entre as 23h27 e as 23h37 (hora portuguesa).

Este fenómeno foi visto um pouco por todo o Algarve, Alentejo, região de Lisboa e também em várias localidades espanholas.

O foguete CZ-2F foi lançado no dia 5 de junho, com o objetivo de colocar em órbita a estação espacial Shenzhou-14, com três astronautas a bordo.