Designer Outlet Algarve e Vogue transformam região na capital da moda

Vogue loves Fashion Festival é o primeiro evento de homenagem à indústria da moda, organizado pelo espaço comercial em Loulé.

Há mais de um ano que este evento estava a ser preparado, mas é já a partir de hoje, quinta-feira, dia 28 de julho, e até domingo, dia 31 que, numa colaboração entre o Designer Outlet Algarve e a Vogue Portugal, chega ao centro comercial de Loulé um evento dedicado, em exclusivo, à indústria da moda, onde os visitantes podem sentir-se modelos de capa de revista e ter acesso a descontos em várias marcas.

«Vamos ter uma loja dedicada aos bastidores de um desfile de moda, onde será possível conhecer uma coleção de um estilista algarvio, e ter profissionais da área disponíveis para fazerem maquilhagens e ainda um estúdio fotográfico. Vamos ter uma passadeira cor de rosa para os visitantes experimentarem as técnicas de desfile e sessões de fotografia. No fundo, a ideia é criar uma experiência imersiva no mundo da moda e transformar as pessoas em superestrelas», revela ao barlavento Miguel Paraíso Guerreiro, diretor-geral do Designer Outlet Algarve.

Fora do palco, e capaz de atrair a atenção de vários públicos, estará aberta uma loja pop-up da Vogue. Os interessados terão à disposição seis capas da famosa revista, em formato gigante, onde poderão contracenar com modelos em realidade aumentada. «Basta descarregar uma aplicação (app) para o telemóvel que, com um QR Code, dará vida à capa» de uma edição personalizada.

O ponto alto do programa será no dia 29 de julho, data em que o espaço acolhe vários convidados, conhecidos do público. De acordo com o responsável, «do nosso ponto de vista, são pessoas que representam a palavra moda na sua amplitude global, porque são ícones. Neste dia, haverá um momento de maior proximidade, sendo que os visitantes também podem ser fotografados na capa da Vogue com eles, num ambiente descontraído. Os quatro dias serão musicados por um piano acústico ao vivo».

«É a primeira vez que vamos ter um pianista a tocar num local estratégico, com ótima acústica, e que dará um ambiente giríssimo», prevê. As crianças também serão bem-vindas, com a oferta de pinturas faciais, algodão doce e pipocas para todos.

«Será um festival único e é a primeira vez que o estamos a organizar. Marcamos a posição de sermos reconhecidos como um espaço de fashion e lifestyle. Por isso, vamos apostar num ambiente que mostre as novas tendências da moda e nada melhor que esta colaboração com a Vogue Portugal. Acreditamos que o shopping pode ser diferente, com entretenimento, cultura e experiências únicas».

Questionado sobre a continuidade, Guerreiro adianta que «há essa vontade. O que queremos é posicionar-nos enquanto embaixadores de moda no sul e essa é a missão que queremos levar avante. Vamos deixar correr o nosso primeiro evento, analisá-lo e, posteriormente, estaremos em condições de perceber quais os moldes seguintes para que seja ainda melhor», responde o responsável.

Guerreiro aponta que este evento é para portugueses e estrangeiros. «Somos mais um player no turismo e mais uma atração capaz de proporcionar momentos para todos», destaca.

E em agosto, «alinhado com o feriado de dia 15, vamos ter os Crazy Days, com entretenimento, música ao vivo e animação, e um grande foco nos descontos. Em novembro completamos cinco anos e já estamos a pensar no aniversário. Depois, teremos a Christmas Season».

Para já, fica o convite. «Esta será uma oportunidade para experienciar ofertas e atividades inéditas, pensadas ao milímetro para afirmar este Outlet como um dos melhores sítios de compras no sul de Portugal e Espanha», salienta.

As fotografias captadas pelos fotógrafos profissionais serão divulgadas numa galeria de fotos no website do Designer Outlet Algarve. Quem quiser aproveitar os serviços de consultoria de imagem e maquilhagem, deve fazer marcação prévia através de e-mail.