Daniel Martínez conquista a Volta e Stefan Küng vence o contrarrelógio

O colombiano Daniel Martínez (INEOS Grenadiers) é o vencedor da 49.ª Volta ao Algarve, depois de disputado o contrarrelógio de encerramento, em Lagoa, no qual se impôs o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Os 24,4 quilómetros de exercício individual, num percurso marcado pelo sobe e desce e com viragens que obrigavam a mudanças de ritmo, proporcionaram um magnífico e emocionante espectáculo. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) partiu com a Camisola Amarela Turismo do Algarve, mas demonstrou não estar ainda à altura dos melhores no contrarrelógio, terminando a etapa no 19.º lugar, depois de ter sofrido ainda uma saída de estrada, mesmo que não tenha caído.

Em contrapartida, Stefan Küng, que já vencera a versão curta deste contrarrelógio de Lagoa, em 2019, não deu a menor hipótese à concorrência. Cumpriu o percurso em 29m34s, menos 4 segundos do que o francês Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) e menos 10 segundos do que o grande favorito, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

Class5

«Eu gosto muito desta corrida. A Volta ao Algarve é a corrida perfeita para começar a temporada. Tenho excelentes memórias deste contrarrelógio, sabia à partida que me era favorável e estou feliz por conquistar esta vitória, que também é a primeira desta época para a Groupama-FDJ», disse o vencedor da etapa.

Os resultados no contrarrelógio baralharam completamente as contas da classificação geral à partida para a etapa. Dos homens que estavam em posição de pódio, apenas o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) continuou nos lugares de honra, mas baixou do segundo ao terceiro lugar. À frente ficaram dois homens da INEOS Grenadiers.

Daniel Martínez, quarto na etapa, a 16 segundos de Küng, leva para a Colômbia a Camisola Amarela Turismo do Algarve. O italiano Filippo Ganna, que era apontado com o principal candidato ao triunfo, teve de contentar-se com a posição imediata, a dois segundos do colega de equipa. Ilan van Wilder fechou o pódio, a 15 segundos.

«Esta manhã, todos na equipa sabiam que o Filippo (Ganna) era o favorito número um para vencer a geral. É verdade que no Algarve, dia após dia, sentia-me melhor, mas esta vitória foi para mim algo surpreendente. Normalmente, a nossa estratégia, numa corrida com estas características, é corrermos para o Filippo, um especialista de contrarrelógio. Hoje foi diferente, as minhas pernas também estavam fortes. E conseguimos vencer», revelou Daniel Martínez.

Thomas Pidcock, que começou o dia no topo da geral, desceu ao sétimo lugar. João Almeida (UAE Team Emirates) foi o melhor português, acabando na sexta posição da geral final, a 40 segundos do vencedor. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) fechou o top 10, a 1m06s do vencedor.

Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) conquistou a Camisola Verde Crédito Agrícola, dos pontos, Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) ficou com a Camisola Azul Cyclin’Portugal, da montanha, Oscar Onley (Team DSM) venceu a Camisola Branca IPDJ, de melhor sub-23, e a INEOS Grenadiers impôs-se coletivamente.

A classificação final pode ser consultada aqui.