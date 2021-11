Da serra de São Brás sai «Umarroba» de tradições em forno de lenha

Marca artesanal «Umarroba» nasceu em plena pandemia pelas mãos de três gerações de uma família sambrasense. Encomendas já chegam à Suíça.

No Sítio do Bengado, em pleno barrocal do concelho de São Brás de Alportel, rodeado de alfarrobeiras e figueiras, encontra-se talvez um dos fornos de lenha mais antigos daquela vila ainda em plena labuta.

Data de 1971, ano em que a avó Adélia, 76 anos, natural de Moncarapacho, e o avô David, 88 anos, de São Brás de Alportel, regressaram de França, após um período de emigração.

Começaram na apanha e na venda de alfarroba, figos e frutos secos, grande parte torrados naquele forno de lenha. Adélia dedicava-se ainda à confeção de pão, folares e figos cheios.

João Bengalita, de 34 anos, cedo começou a ajudar o avô na apanha e na venda dos frutos a fábricas algarvias. Tinha apenas 14 anos quando se juntou ao negócio da família.

Conheceu Melissa Carreiro, radiologista, há mais de uma década e começaram a namorar. A jovem de 28 anos é também maquilhadora profissional Com o advento da pandemia, o casal, e toda a família, viram o negócio e a fonte de rendimento postos em causa.

«Não havia nada para fazer», recorda Melissa ao barlavento. «Tivemos de criar alguma coisa», acrescenta João Bengalita.

Com a experiência da avó Adélia em folares, e com a Páscoa de 2020 à porta, «pensámos logo em agarrarmo-nos a isso», afirma a jovem. «Eu não podia fazer nada, o João também não, porque estava tudo fechado, então começámos a investir nos folares porque a Adélia sempre os fez».

A septuagenária transmitiu o seu conhecimento aos jovens «e correu tudo mesmo muito bem», sendo que os folares chegaram mesmo às prateleiras do supermercado Intermarché de São Brás de Alportel. «Foi o boom», lembra.

Uma adesão que pode ser justificada pelas receitas antigas, todas confecionadas à mão e em forno de lenha, que se traduzem em três variedades: o Folar do Bengado, de caramelo, com canela e açúcar, o best-seller; de Chocolate; e o Tradicional, com o ovo no interior.

No início deste ano, «como as coisas correram tão bem», quiseram oficializar a empresa.

«Queríamos garantir uma maior expansão e por isso legalizámos a atividade. Criámos a Umarroba, que começou a ser divulgada apenas em maio, depois da época alta dos folares».

Nasceu uma marca artesanal, que une os sabores algarvios aos saberes de uma família sambrasense.

Os folares juntaram-se assim ao comércio de frutos secos (nozes, amêndoas e amêndoas côcas, torradas em forno de lenha) e à farinha de alfarroba. «Há épocas para cada produto.

De agosto a dezembro é a altura dos frutos secos, que acaba por coincidir com os figos cheios», por tradição, confecionados no Natal, e que a família já se encontra a preparar. «É tudo produzido à mão por nós. Os figos são recheados com amêndoa, açúcar e canela e vão a torrar ao forno de lenha. Quando saem, levam um tratamento e são colocados no frio», explica Melissa.

E de onde surgiram as receitas? A avó Adélia responde: «são muito antigas. Aprendi com a minha mãe e as minhas madrinhas, mas não eram bem assim, pois faço tudo sem ser pesado, a olho» e com base em muitos anos de experiência.

«O João e a Adélia fazem a maior parte do trabalho, mas eu ajudo e até a minha mãe enche alguns figos. Somos nós em família que fazemos tudo à mão aqui na fábrica do Bengado», justifica Melissa.

A marca está a crescer e isso significa que não há atalhos para a produção que se quer artesanal.

Em média, uma fornada de folares, que são cerca de 100, leva mais de seis horas a produzir.

«Agora já temos uma máquina que amassa, mas antes levávamos uma hora a amassar à mão. Depois, podem-se contar com mais cinco horas. Uma amassadura pode contar com umas boas seis horas de trabalho porque tem de se deixar repousar, não é apenas fazer», diz a avó. E os figos cheios? «São muito trabalhosos. Encher um quilo de figos leva cerca de três horas», refere ainda.

E compensa? A resposta é que a maior encomenda da «Umarroba», cerca de 500 folares, foi direta para a Suíça.

Na altura da Páscoa, a família produzia cerca de 80 folares por dia. Apesar de estes apenas serem produzidos de janeiro a maio, neste momento, a marca tem à disposição os frutos secos e a farinha de alfarroba, pacotes com 200 gramas, a partir dos 2,50 euros, e as caixas de figos cheios, com 400 gramas, com valores a começar nos oito euros. Para o Natal, a «Umarroba» vai ainda disponibilizar um cabaz com um produto de cada, e caixas de figos cheios premium.

Para o próximo ano há também novidades na calha, como as futuras barrinhas energéticas à base de figo, amêndoa e noz.

Até lá, tudo isto pode ser encontrado nas redes sociais (@umarroba.pt), em diversas mercearias em Estoi, Loulé, Quarteira e São Brás de Alportel e no espaço All Gourmet do MAR Shopping Algarve, em Loulé. Os passos seguintes serão entrar na cadeia Apolónia Supermercados e realizar parcerias com outras marcas regionais com uma filosofia semelhante.

Para a avó Adélia, ver os netos a seguirem as suas pisadas «é uma maravilha, porque estão aqui connosco e passam mais tempo com os avós. Hoje em dia, já não há muitos jovens a quererem fazer isto. Quem é que quer encher figos? Eu ensinei-lhes tudo, ajudo e espero que corra tudo bem e que Deus lhes dê sorte para continuarem».

Fotos da fábrica: André Nunes.