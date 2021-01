COVID-19: Vacinas chegaram aos lares e Cuidados Continuados algarvios

Plano de Vacinação contra a COVID-19 nas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e nas Unidades da Rede de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) do Algarve iniciou ontem, terça-feira, 12 de janeiro.

Neste primeiro momento, está prevista a vacinação dos utentes e profissionais das ERPI e unidades da RNCCI dos concelhos de Tavira e de Albufeira, tendo em conta que são dois dos municípios com maior incidência de COVID-19 na região, podendo, no entanto, ser alargada ao longo da semana a outros concelhos.

Os primeiros a serem vacinados, na manhã de ontem, que marcou o início do processo de vacinação contra a COVID-19 nas ERPI e UCCI na região, foram os utentes e profissionais do Lar do Centro da Quinta da Palmeira, em Albufeira, e da Unidade Media Duração e Reabilitação da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Tavira.

No período da tarde, foram também vacinados utentes e profissionais da Unidade de Convalescença de Loulé e da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Vila Real de Santo António.

No âmbito do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, nesta primeira fase, de acordo com as prioridades definidas pela Direção-Geral de Saúde e a respetiva entrega de vacinas ao país, além dos profissionais de saúde, vai ser realizada a vacinação dos utentes e profissionais de todas as ERPI e das unidades da RNCCI da região, por equipas de saúde dos três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS Barlavento, ACeS Central e ACeS Sotavento) que se deslocarão a estas estruturas no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro.

Destacando o momento simbólico do início da vacinação contra a COVID-19 nestas estruturas da região, o Presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, sublinhou que «vamos vacinar ao longo desta semana cerca de 900 utentes e profissionais das instituições destes concelhos. No total, estimamos que durante os meses de janeiro e de fevereiro, as equipas dos nossos três ACeS vacinem cerca de 9000 utentes e profissionais destas estruturas, incluindo também as não legalizadas, de acordo com o levantamento que foi efetuado junto dos serviços competentes».

O Secretário de Estado e Coordenador Regional do Combate à COVID-19, Jorge Botelho, o presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, a Diretora de Segurança Social do Centro Distrital de Faro, Margarida Flores, a Diretora Executiva do ACeS Central, Silvia Cabrita, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo e o presidente do Centro Paroquial de Paderne e responsável do Lar, Padre Pedro Manuel, acompanharam o arranque da vacinação no Lar do Centro da Quinta da Palmeira, em Albufeira.

Já nas unidades da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Tavira e de Loulé, estiveram presentes a vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Josélia Gonçalves, a Coordenadora Regional de Cuidados Continuados Integrados do Algarve, Fernanda Faleiro, as diretoras executivas do ACeS Sotavento, Luísa Prates, e do ACeS Central, Silvia Cabrita, assim como o vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Pedro Pimpão, e o diretor do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa de Tavira, Manuel Marrafa.