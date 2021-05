A Unilabs Portugal e o Grupo HPA Saúde, com a colaboração da Câmara Municipal de Faro, inauguraram hoje, segunda-feira, dia 31 de maio, um novo Laboratório de Biologia Molecular.

A nova estrutura, integrada na operação «Summer Safe Algarve», permitirá alargar a capacidade de resposta em quantidade e tempo de resposta a testes COVID-19, sobretudo ao nível dos testes padrão PCR.

O Laboratório de Biologia Molecular terá capacidade para realizar mais de 15 mil testes por dia e representa um investimento de 1,5 milhões de euros, com a criação de 100 postos de trabalho no laboratório e na rede de testagem a montar no terreno, por toda a região do Algarve.

Com o incremento de turismo expectável para os meses de Verão no Algarve, e a obrigatoriedade de realização de testes para a entrada em Portugal e regresso aos países de origem, a Unilabs, em parceria com o Grupo HPA Saúde reforçará, desta forma, a capacidade de testagem da região, permitindo uma resposta mais rápida, sem necessidade de transporte de amostras fora do distrito.

O centro de rastreio está situado na Rua Engenheiro Nuno Abecassis, em Faro, paralela à loja da cadeia Decathlon em Faro.

De mão dada com a instalação deste centro, será criada uma rede de locais específicos e rotas programadas em unidades hoteleiras, de forma a ampliar a facilidade e conveniência no acesso a estes serviços de saúde.

«Este laboratório terá capacidade para fazer até 15 mil testes por dia, em parceria com o Grupo HPA Saúde. Montámos também uma rede de drive throughs e de walk throughs na região. Não é apenas a capacidade laboratorial que está em causa, mas também a capacidade de recolher amostras. Por isso, em vez de os testes irem para os grandes laboratórios centralizados em Lisboa ou no Porto, decidimos fazer um grande laboratório na região com o objetivo de apoiar o Algarve a ter a retoma turística que precisa ter e que deseja ter este verão», disse aos jornalistas Luís Menezes CEO da Unilabs Portugal.

O equipamento não tem data para ser desmontado e ficará presente «até ao dia em que for necessário».

«Um laboratório com este dimensionamento pode servir o país todo, mas fica aqui em função daquilo que se percebeu ser a necessidade de testes no verão no Algarve. O que nós não queríamos era correr o risco de não ter uma resposta», acrescentou.

«A resposta está preparada e só espero que haja mais operadores a perceber que o Algarve precisa precisa de apoio para todos os testes que serão necessários fazer» durante a época alta.

Para já, no total, serão cerca de 100 pessoas a trabalhar, entre as 25 a 30 afetas à operação do novo laboratório, que trabalhará 24 horas por dia, sete dias por semana, e as restantes 70 espalhadas por todas a região, na recolha das amostras para processamento em Faro.

Em relação à tipologia de testes, «pouco importa, é o que as autoridades de saúde dos vários países decidirem», disse Luís Menezes.

Segundo César Santos, administrador do HPA, Lagos, Portimão, Alvor, Carvoeiro, Armação de Pêra, Praia da Falésia, Estádio do Imortal (Albufeira), Quinta do Lago e Tavira terão também drive throughs.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, referiu aos jornalistas que o município alugou o terreno à Unilab para tornar possível esta infraestrutura.

O mais importante, contudo, para o autarca farense é a rede que se está a organizar no Algarve para «dar resposta aos turistas e às pessoas que nos visitam para que possam ter os testes que necessitam para voltar para casa».

«Esta rede é importantíssima para o bem-estar dos nossos turistas. Congratulamo-nos pelo facto de este laboratório estar aqui e de termos dados todas as condições para a sua instalação», reforçou.

«O expectável aumento do número de turistas estrangeiros exige uma resposta laboratorial eficaz e em tempo útil. Por esse motivo a Unilabs e o Grupo HPA pretendem prestar um serviço de qualidade a todos os que dele necessitem. Optámos por criar este laboratório para reforçar a capacidade de resposta local na época alta. É um investimento em qualidade e proximidade que consideramos essencial», acrescentou Luís Menezes.

Para João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do Grupo HPA Saúde, citado em nota de imprensa, «este serviço que agora disponibilizamos em parceria com a Unilabs Portugal aumenta significativamente a capacidade de resposta na região, num período crítico para todos os milhares de visitantes, e criando as condições para uma resposta com maior comodidade e rapidez».

A inauguração contou com a presença de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, de José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, de Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro e dos vereadores Carlos Baía e Sophie Matias.