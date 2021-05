COVID-19: Portugal sem mortes e 609 novos casos, 19 no Algarve

Na região do Algarve, o boletim de hoje da Direção-Geral de Saúde (DGS) revela que foram registadas mais 19 infeções de COVID-19, acumulando-se 22.253 casos e 363 mortos.

Portugal ultrapassou hoje os 600 novos casos de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, com 609 nas últimas 24 horas, e nenhuma morte relacionada com a covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados com 327, mais de metade do total registado, 609.

Portugal passa hoje a barreira diária dos 600, o que não acontecia desde 26 de abril, quando foram registados 674 casos diários.

Em contraponto, e sem registo de nenhuma morte relacionada com o novo Coronavírus, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos baixou para 49 (menos três do que sexta-feira), sendo a primeira vez com menos de 50 internados nestas unidades críticas desde 07 de setembro, dia em que o registo foi igual ao de hoje.

Também o número de doentes internados em enfermaria voltou desceu, com menos dois registos para um total de 244.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 99 casos, num total de 22.633.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, em Portugal morreram 17.023 pessoas.

Foram consideradas recuperadas da infeção 808.557 pessoas, mais 510 nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde têm em vigilância mais 582 pessoas, num total de 23.469.

Segundo o boletim, a região Norte tem hoje 164 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 340.138 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 327 casos, contabilizando-se até agora 320.787 casos e 7.212 mortes atribuídas à covid-19.

Na região centro registaram-se mais 52 casos, acumulando-se 119.806 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 12 casos, totalizando 30.165 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 19 infeções, acumulando-se 22.253 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 14 novas infeções, contabilizando 9.695 casos e 69 mortes devido à covid-19.

Os Açores registam 21 novos casos, contabilizando 5.369 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 462.429 mulheres e 385.415 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 369 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.941 eram homens e 8.082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

O índice de transmissibilidade (Rt) do Coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias em 59,6.