COVID-19: Portugal contabiliza mais 3.364 casos, 294 no Algarve

Portugal contabiliza hoje mais 3.364 casos confirmados de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 e 12 mortes associadas à COVID-19, além de um novo aumento do número de internados em enfermaria e em cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 708 pessoas (mais três do que na sexta-feira), das quais 104 em cuidados intensivos (mais quatro).

Das 12 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, uma na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

O Algarve notificou mais 294 casos, acumulando 47.979 contágios e 502 óbitos, e há mais 114 novos casos no Alentejo, que soma 42.125 contágios e 1.061 mortos desde março de 2020.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.997), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.951) e entre os 60 e os 69 anos (1.677).

Há agora 51.689 casos ativos de COVID-19 (mais 809 face ao total de sexta-feira) e recuperaram 2.543 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperações para 1.069.716.

Em relação a sexta-feira, as autoridades de saúde têm mais 2.985 contactos em vigilância, totalizando 59.582.

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.159 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 438.045 casos e 7.816 mortes.

Na região norte, registaram-se mais 944 casos, totalizando 429.333 e 5.642 óbitos desde o início da pandemia.

Foram contabilizados mais 720 casos de COVID-19 na região centro, que tem agora um total acumulado de 157.964 infeções e 3.247 mortes.

Já a região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 122 novos casos, somando 14.344 infeções e 89 mortes, e os Açores mais um novo caso, totalizando 10.020 contágios e 48 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.139.810 pessoas – 529.103 homens e 609.921 mulheres -, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 786 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18.405 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia, estão 9.638 homens e 8.767 mulheres.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e já foi identificada noutros países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o «elevado número de mutações» pode implicar maior infecciosidade.