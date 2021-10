COVID-19: Portugal com mais 465 casos confirmados, 41 no Algarve

Portugal regista hoje mais 465 casos confirmados de infeção com o Coronavírus SARS-CoV-2, nove mortes associadas à COVID-19, e um aumento dos internamentos em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológicos da DGS divulgado hoje, estão internadas 295 pessoas, mais 10 do que no sábado, das quais 61 em cuidados intensivos, mais duas do que há 24 horas.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 41 novos casos, com o total de contágios pelo SARS-CoV-2 a cifrar-se em 43.357 e o de óbitos em 475.

Dos óbitos registados, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e outros tantos no Alentejo, com os restantes três a ocorrerem nas regiões centro, norte e Algarve (uma morte em cada região).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.097 pessoas e foram registados 1.079.806 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.806), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.875).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.492 eram homens e 8.605 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 198 casos, para um total de 30.309, e que 258 pessoas foram dadas como recuperadas da COVID-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.031.400 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 234, fixando-se nos 21.936 casos.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 579.876 mulheres e 499.186 homens, segundo os dados da DGS.

Há 744 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas hoje mais 166 novas infeções, contabilizando-se até agora 417.033 casos nesta área geográfica e 7.707 mortos.

A região norte registou 114 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 413.382 casos de infeção e 5.582 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região centro registaram-se mais 944 casos confirmados, perfazendo 144.307 infeções e 3.169 mortos.

No Alentejo foram assinalados 26 novos casos de infeção, totalizando 39.761 contágios e 1.047 mortos desde o início da pandemia.

A região Autónoma da Madeira contabilizou sete novos casos, somando 12.449 infeções e 73 mortes devido à doença COVID-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, segundo a DGS, os Açores registaram 17 novos casos, o que eleva os contágios para 9.117 desde o início da pandemia, com um total de 44 mortes devido à doença.

As autoridades regionais da Madeira e dos Açores divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Recuperados podem tomar segunda dose da vacina se for precisa para viajar

Os recuperados de COVID-19 em Portugal e que tenham de viajar para países que exigem as duas doses das vacinas já podem tomar a segunda dose, indica uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em Portugal, o esquema vacinal para pessoas infetadas com a doença prevê a toma de apenas uma dose da vacina, mas, como há países, como o Canadá ou o Reino Unido, que exigem a quem vem de fora as duas doses, nestes casos, a DGS adaptou o esquema vacinal para que estas pessoas não tenham de fazer quarentena nos países de destino.

«Para facilitar a vida a todas as pessoas que necessitem de se deslocar para países onde são exigidas duas doses, mesmo para as pessoas que recuperaram, quem necessitar dessa dose, dirige-se a um centro de vacinação, diz que se vai deslocar para um desses países e ser-lhe-á administrada a segunda dose», explicou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, em entrevista à RTP.

Sem esta segunda dose, os recuperados de COVID-19 oriundos de Portugal teriam de fazer uma quarentena de 14 dias ao chegar ao Canadá e de 10 dias ao Reino Unido.