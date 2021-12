COVID-19: Portimão tem mais dois postos de testagem gratuita

Vão estar disponíveis testes gratuitos na Zona Ribeirinha da cidade, junto ao Coreto, e no Portimão Arena.

Os cidadãos de Portimão terão ao seu dispor a partir de amanhã, quinta-feira, dia 23 de dezembro, mais dois pontos de testagem gratuita à COVID-19, na Zona Ribeirinha da cidade e no Portimão Arena, situado no Parque de Feiras e Exposições.

Esta solução será disponibilizada pelo município para reforçar as medidas preventivas de combate à pandemia e para mitigar os riscos potencialmente associados a esta quadra.

No caso da Zona Ribeirinha de Portimão, a autarquia vai suportar todas as despesas de operação e logística inerentes à realização de testes gratuitos, que serão efetuados pela delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa. Bastará aos cidadãos deslocarem-se a este ponto de testagem, localizado junto ao Coreto, e aguardarem a sua vez nos dias 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro – das 9h00 às 12h00 e entre as 15h00 e as 19h00, e nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, das 9h00 às 13h00.

Para além deste novo ponto, e já a partir do dia 24 de dezembro, o Algarve Biomedical Center (ABC) passará também a realizar testes gratuitos à COVID-19 no interior do Portimão Arena às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, das 16h00 às 19h00, no sentido de reforçar a capacidade de testagem, pelo menos, até ao próximo dia 9 de janeiro. Neste caso, quem pretender marcar testes deverá recorrer desde à plataforma do ABC.

O município de Portimão explica que «ambos os locais foram criados em articulação com as autoridades de saúde regionais e locais, no sentido de possibilitar a realização de seis testes gratuitos por mês, conforme foi ontem anunciado publicamente pelo Primeiro-ministro, António Costa, numa altura em que se está a verificar o aumento dos casos de COVID-19 no país».

A autarquia aderiu «de pronto à decisão governamental, ao disponibilizar e agilizar logisticamente o Portimão Arena ao ABC e ao avançar com um novo ponto na Zona Ribeirinha».

Em Portimão é ainda possível realizar testes rápidos antigénio (TRAg), de uso profissional e comparticipados, nas seguintes farmácias: Arade – Edifício Gil Eanes (telefone 282 425 858); Carvalho – Largo D. João II (telf. 282 423 516); Central – Centro Comercial Continente, na Quinta da Malata (telf. 282 422 068); Palma Santos – Rua Eng.º José de Bívar, Ed. Plaza Real (telf. 282 485 641); e Pedra Mourinha – Sítio do Alto Alfarrobal (telf. 282 422 909).

Também no seguimento das decisões aprovadas ontem em Conselho de Ministros, o Centro Municipal de Vacinação, a funcionar no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, encerrará apenas de 24 a 26 de dezembro, e nos dias 31 dezembro e 1 de janeiro de 2022.

Poderão recorrer diariamente à Casa Aberta, das 13h30 às 15h30 e sem agendamento prévio, todas as pessoas com mais de 60 anos de idade (e cinco meses após a última vacina) que não tenham contraído a COVID-19 e desejem levar a dose de reforço, assim como os maiores de 12 anos ainda não inoculados, desde que não tenham sido infetados nos últimos cinco meses.