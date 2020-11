Portimão dá 100 mil máscaras comunitárias à população com apoio do associativismo local. Ação visa combater propagação do contágio de COVID-19 e arrancou hoje, sexta-feira, 20 de novembro.

Numa altura em que Portimão integra a lista de concelhos com elevado risco de contágio por COVID-19, a Câmara Municipal vai disponibilizar 100 mil máscaras comunitárias à população, como forma de reforçar a importância do seu uso e da adoção das demais medidas em vigor, determinadas pela Direção-Geral da Saúde.

O principal objetivo da iniciativa, que arrancou esta sexta-feira, 20 de novembro, é combater e evitar a propagação do contágio, estando estas máscaras comunitárias certificadas para múltiplas lavagens.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, esteve esta manhã numa das associações locais onde as máscaras podem ser levantadas, nomeadamente a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve, a acompanhar os primeiros momentos desta iniciativa, e onde expressou o reconhecimento público pelo trabalho impar desta associação e aproveitou para agradecer o empenho de todo o movimento associativo e das juntas de freguesia do concelho para conseguirmos distribuir as 100 mil máscaras.

Para maior comodidade e eficácia de distribuição, as máscaras vão ser disponibilizadas nas juntas de freguesia e em vários locais das freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, numa parceria com o associativismo local e outras entidades.

Esta lista de parceiros poderá ser ampliada nos próximos dias, devendo os munícipes consultar o site do município de Portimão para consultar as futuras atualizações e quais os horários e locais a que se deslocarão para recolher as máscaras, que serão acompanhadas por uma monofolha informativa.

Para a recolha é necessária a apresentação do Cartão de Cidadão e informar o respetivo número de identificação fiscal (NIF), podendo ser levantadas as máscaras para o restante agregado familiar, bastando indicar os respetivo NIF no local de levantamento.

Pedidos de esclarecimentos adicionais, ou de ajuda relacionados com a COVID-19, bem como participação de ocorrências, devem ser solicitados para a Linha Proteção 24 (808 282 112), a funcionar 24 horas por dia, enquanto o ponto de situação diário sobre os casos ativos no concelho relativos à atual pandemia pode ser acompanhado no Facebook do Município de Portimão.

Locais de levantamento das máscaras comunitárias

Associação Cultural e Recreativa Alvorense 1º de Dezembro

Alvor

Segunda a sexta-feira, 10h-13h

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau

Ladeira do Vau – Tel.: 282491046

Segunda a sexta-feira, 14h-18h

Associação Dança Mais

Largo Gil Eanes – Tel.: 962554583

Segunda a sexta-feira, 18h-20h

Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve

Av. 25 de Abril – Tel.: 282417295

Segunda a sexta-feira, 9h-15h

Associação de Reformados do Pontal e Não Só

Bairro Pontal

Segunda a sexta-feira, 15h30-18h

Bombeiros de Portimão/Serviço Municipal de Proteção Civil

R. dos Bombeiros Voluntários – Tel.: 808 282 112

24 horas/dia

Centro Paroquial da Mexilhoeira Grande

Mexilhoeira Grande – Tel.: 282968258

Segunda a sexta-feira, 10h-12h

Centro Social Desportivo e Cultural da Companheira

Aldeia da Companheira – Tlm.: 966014754

A partir de 1 de dezembro: segunda a sexta-feira, 12h30-14h30

Centro Social Paroquial da Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª do Amparo

Quinta do Amparo – Tel.: 282415234

Segunda a sexta-feira, 9h-13h

Clube de Futebol Boavista

Boavista – Tlm.: 969720017

Segunda a sexta-feira, 10h-13h

Clube de Futebol Montes Alvorense

Montes de Alvor – Tlm.: 962614809

Segunda a sexta-feira, 14h-20h

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

Mexilhoeira Grande – Tel.: 282968558

Segunda a sexta-feira, 19h-20h

Clube de Ténis de Portimão e Rocha

Portimão – Tel.: 282418780

Segunda a sexta-feira, 9h-13h / 15h-19h

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

Pedra Mourinha – Tlm.: 963734172

Segunda a sexta-feira, 13h-18h

Clube Desportivo, Cultural e Recreativo do Porto de Lagos

Porto de Lagos – Tlm.: 965048489

Segunda a sexta-feira, 15h-16h

Clube Recreativo Carrasquense

Aldeia do Carrasco – Tlm.: 963871660

Quarta a sexta-feira, 14h-15h

Clube Recreativo do Chão das Donas

Chão das Donas – Tlm.: 966947033 / 927244481

Segunda a sexta-feira, 18h-20h

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 685

Alvor – Tlm.: 967689937

Sábado, 10h30-11h30

Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense

Alvor – Tlm.: 969469632

Segunda a sexta-feira, 16h-19h

Instituto de Cultura de Portimão

Portimão – Tel.: 282418637

Segunda a sexta-feira, 17h-20h

Junta de Freguesia de Alvor

Alvor – Tel.: 282459326

Segunda a sexta-feira, 10h-16h

Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande

Mexilhoeira Grande – Tel.: 282968225

Segunda a sexta-feira, 9h-12h30 / 14h-17h

Junta de Freguesia de Portimão

Portimão – Tel.: 282402140

Segunda a sexta-feira, 9h-13h

Os Marafados CB Clube

Três Bicos – Tlm.: 964065675

Segunda a sexta-feira, 15h-17h

Sociedade Columbófila de Portimão

Coca-Maravilhas – Tlm.: 962 752 842

Segunda a sexta-feira, 10h-13h

Sociedade Recreativa Figueirense

Figueira – Tel.: 282968805

Segunda a sexta-feira, 16h-19h

Teia D´Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva de Portimão

Portimão – Tlm.: 966467870 / 910174814

Segunda a sexta-feira, 9h-13h / 14h-18h