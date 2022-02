COVID-19: Algarve com mais 1.637 casos e quatro mortes

Portugal registou 31.431 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 51 mortes associadas à COVID-19 e 102 internamentos.

Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje estão internadas 2.511 pessoas, mais 102 do que no sábado, maior valor desde 25 de fevereiro de 2021, e 180 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 11, sendo que nem todos os internamentos se devem à COVID-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu, havendo agora 628.810, menos 9.011 do que no sábado, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 40.391 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.266.939.

Das 51 mortes registadas nas últimas 24 horas, 13 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 no Norte, 12 no Centro, quatro no Alentejo e outras quatro no Algarve e duas nos Açores.

A maior parte das vítimas mortais com COVID-19 tinha mais de 80 anos (30), seguidas dos 70 aos 79 anos (14) e depois registaram-se três mortes nos dois grupos etários dos 40 aos 49 e dos 60 aos 69 anos, tendo ainda falecido um homem quinquagenário.

O norte continua a região do país com mais novos casos diários, com 11.227 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 9.839, o Centro (5.846), o Algarve (1.637), Alentejo (1.239), Açores (1.213) e a Madeira (430).

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 1.264 contactos, que totalizam agora 664.442.

Segundo a DGS, desde março de 2020 foram infetadas em Portugal 2.915.971 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.222 mortes associadas à COVID-19.

O maior número de novos casos diagnosticados situa-se nos grupos etários entre os 40 e os 49 anos, com mais 5.439 novas infeções nas últimas 24 horas.

Seguem-se o dos 30 aos 39 anos (5.188 novas infeções), o dos 20 aos 29 anos (4.327) , dos zero aos 9 anos (4.313), entre os 50 aos 59 anos (2.798), entre os 60 e os 69 anos (1.696), entre os 70 e 79 anos (1.151) e dos idosos com mais de 80 anos (855).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.046.521 casos e 8.487 mortes.

Na região norte registaram-se 1.126.462 infeções e 6.150 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 422.504 infeções e 3.560 mortes.

O Algarve totaliza 113.514 contágios e 650 óbitos e o Alentejo soma 98.358 casos e 1.135 mortos por COVID-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 67.646 infeções e 170 mortes e o arquipélago dos Açores 40.966 casos e 70 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.363.272 casos de infeção em homens e 1.550.075 em mulheres, havendo 2.624 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 10.632 homens e 9.590 mulheres de COVID-19.