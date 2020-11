COVID-19: ABC ganha prémio nacional pelo combate à pandemia

O Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, mais conhecido por Algarve Biomedical Center (ABC), foi distinguido com o prémio «Portugal Vence a COVID-19», atribuído pela Fundação António da Mota.

O ABC, que resulta de um consórcio entre o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve (UAlg), ganhou esta distinção pelo trabalho desenvolvido logo desde o início da progressão do vírus SARS-CoV-2, quer ao nível da testagem, quer ao nível da formação e da literacia para a saúde, com a mobilização de profissionais destas duas instituições fundadoras que tem permitido uma resposta articulada e eficaz no combate à pandemia.

O CHUA congratula-se com este reconhecimento, que resulta do trabalho desenvolvido no âmbito desta parceria, com ganhos de saúde para a população do Algarve, e também do Alentejo, em escolas, em eventos públicos e nas instituições de solidariedade social, com a Segurança Social, e em grande conjugação de esforços com todas as autarquias locais, felicitando e agradecendo a todos quantos aderiram nestas ações, nestes meses, e de quem se pede maior disponibilidade e entrega pessoal ainda até ao controlo da pandemia de COVID-19.

Este ano numa edição especial com lema «Portugal vence a COVID-19», o Prémio Manuel António da Mota premiou as instituições que se distinguiram no combate à crise sanitária e às suas consequências nas áreas do combate à pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, inovação e empreendedorismo social, inclusão digital e tecnológica e apoio à família.