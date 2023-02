Cortelha vai mostrar destilarias de aguardente de Medronho

No âmbito da Feira da Aguardente e Mel, no dia 11 de março, a Cortelha, irá proporcionar a visita a algumas destilarias de aguardente de medronho.

No âmbito da Feira da Aguardente e Mel, no dia 11 de março, a Cortelha, em pleno interior do concelho de Loulé, volta a receber mais um Passeio Pedestre, onde desta vez irá proporcionar a visita a algumas destilarias de aguardente de medronho da Serra do Caldeirão.

Por esta altura do ano os produtores de aguardente de medronho da Serra do Caldeirão vivem dias de muito trabalho, com as «caldeiradas» para a destilação do medronho. Depois de em novembro terem se dedicado a apanha do medronho em fruto, chegou agora a altura de produzir e saborear o produto final, a genuína e muito apreciada, aguardente de Medronho.

Como o objetivo de dar a conhecer este produto e outros tesouros da Serra do Caldeirão que a Cortelha irá acolher no próximo dia 11 de março, a Feira da Aguardente e Mel da Serra do Caldeirão e integrado neste certame irá se realizar um Passeio Pedestre que terá como atrativo a visita a algumas destilarias de aguardente de medronho.

Além de proporcionar a visita aos produtores de aguardente de medronho, os participantes poderão deslumbrar-se com as belas paisagens que a Serra do Caldeirão oferece nesta altura do ano, com um percurso de aproximadamente 10 quilómetros (km) e com a partida às 09h00. As inscrições podem ser efetuadas aqui.

Ao longo do percurso os caminhantes poderão observar alguns elementos do património rural e da atividade de subsistência da freguesia de Salir e no final são todos prendados com um almoço serrano, em pleno recinto da Feira da Aguardente e Mel.

A organização prestará também um apoio constante aos participantes, com a distribuição de águas, fruta e bolos.

Após os participantes degustarem o almoço, poderão visitar os diversos produtores e artesãos presentes no recinto da feira, bem como ouvir as sonoridades da música tradicional com a muita animação que irá passar pelo palco.

Esta atividade é organizada pela Associação dos Amigos da Cortelha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.