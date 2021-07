Conserveira do Arade lança conserva «Papa Anzóis»

A primeira lata de sardinha produzida em décadas no Barlavento algarvio, tem assinatura Conserveira do Arade e chama-se «Papa Anzóis». Estará pronta para comercialização a partir do dia 27 de julho.

A Conserveira do Arade, também conhecida como Saboreal, produziu durante o segundo trimestre de 2021 as primeiras conservas de sardinha em lata do Barlavento algarvio em anos.

Através desta nova gama de produtos, a empresa aposta na recuperação de uma parte importante da cultura da bacia do Arade. A jovem equipa, cheia de ideias e planos para o futuro, realça o seu gosto pela manualidade dos processos de conservação do pescado.

Manuel Mendes e Vincent Jonckheere acreditam ter encontrado a receita para uma sardinha em lata de elevada qualidade, que conserva todas as suas propriedades gustativas.

«Criamos um produto e uma marca de alta qualidade para as próximas décadas… Através dessa visão a longo prazo, queremos trazer de volta o orgulho conserveiro à bacia do Arade», refere Vincent Jonckheere.

Manuel Mendes explica que «o nome Papa Anzóis é inspirado num sítio pertencente à toponímia marinha da costa algarvia. Queríamos homenagear as comunidades piscatórias que ao longo dos anos identificaram os vários bancos de pesca com nomes curiosos. Papa Anzóis é uma zona que se situa no Barlavento»

A Conserveira do Arade comercializava até então as Petiscadas Saboreal, desfiado de peixe misturado com legumes do Algarve, conservado em frascos de vidro.

A conserveira lançou também a gama Familiar, com conservas em frasco de maior dimensão e conteúdo semelhante.

A Conserveira do Arade encontra-se na Zona Industrial do Pateiro, no Parchal, Algarve.

Pode encontrar as conservas «Papa Anzóis» nas melhores lojas e restaurantes, ou no website da empresa.