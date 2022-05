Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios reuniu em Faro

Rogério Bacalhau é vogal deste órgão.

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, recebeu na manhã de ontem, terça-feira, dia 3 de maio, os membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O autarca farense é um dos vogais deste órgão executivo da ANMP, que é composto, ainda, pelo presidente, cinco vice-presidentes e mais 10 vogais.

Rogério Bacalhau foi eleito em dezembro de 2021, durante o 24º congresso da ANMP, que teve lugar em Aveiro.

Este organismo tem como função elaborar e propor os planos plurianuais e anuais de atividades da Associação, bem como os orçamentos e as respetivas revisões.

Compete-lhe, igualmente e entre outras tarefas, executar as linhas gerais de atuação definidas pelo Congresso e dar cumprimento às deliberações do Conselho Geral, assumindo posição junto dos órgãos do Estado ou entidades públicas sobre assuntos de interesse para as autarquias locais.