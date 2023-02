Cerca de 200 participantes e especialistas nacionais e internacionais marcaram presença no primeiro Congresso de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

«Os objetivos do congresso foram largamente atingidos. As discussões tiveram um nível científico muito elevado. As intervenções foram muito interessantes e podemos verificar aqui aquilo que tão bem se faz na nossa instituição», referiu hoje a presidente do conselho de administração, Ana Varges Gomes, indicando desde já a realização do Congresso em 2024.

Por sua vez Horácio Guerreiro, diretor clínico do CHUA, salientou a importância da realização deste congresso como forma de «criação de pontes com instituições de prestígio nacionais e estrangeiras e afirmação do CHUA como polo de conhecimento clínico, de investigação e de formação», no Hotel NAU São Rafael Atlântico, em Albufeira.

Ao longo de dois dias, um renomeado leque de especialistas nacionais e internacionais debateram alguns dos temas mais relevantes da prática clínica, abordando assuntos de elevado interesse para a comunidade da Saúde, da Ciência e para a população em geral através dos vários painéis de debate, nomeadamente «Saúde da Mulher», «Saúde da Criança», «Medicina Cardiovascular», «Oncologia», «Cuidados Paliativos», «Medicina Intensiva» e «Cirurgia».

O último dia foi dedicado à «Medicina Intensiva» e contou com a intervenção de Gabriel Heras, do Hospital Universitario de Torrejón, que falou sobre «Humanização nos Serviços de Medicina Intensiva».

Ainda sobre esta temática, Cristina Granja, do Hospital de São João, deu a conhecer a UCI sem portas.

O painel foi presidido por Daniel Nuñez, diretor do Departamento de Emergência, Urgência e Cuidados Intensivos do CHUA, e moderado por Nuno Pereira e Javier Moreno, médicos do CHUA.

O último tema em destaque no congresso foi dedicado à «Cirurgia», dividido em duas partes, sendo o primeiro painel presidido por Joaquim Pedro Correia, diretor do Serviço de Neurocirurgia do CHUA, e moderado por Clara Romero e Lia Pappamikail, médicas do CHUA.

Neste painel, Pedro Lima, do Centro Hospitalar do Funchal, deu a conhecer as «Novas Ferramentas no Tratamento dos Tumores Cerebrais: Neuronavegação, IRM Funcional e Tractografia. Estimulação Cortical e Uso de 5-ala».

«Traumatismos Vertebro-Medulares: passado, presente e futuro» foi o tema apresentado Joaquim Pedro Correia.

A «Abordagem por Via Laparoscópica das Hérnias da Parede Abdominal em 2023» ficou a cargo de Salvador Moralles-Conde, do Hospital Universitario Virgen del Rocio, de Sevilha.

Manuel Limbert, do Instituto Português de Oncologia, refletiu sobre a «Abordagem cirúrgica da carcinomatose peritoneal».

O segundo e último painel dedicado à temática da «Cirurgia» foi presidido por Martins dos Santos, diretor do Serviço de Cirurgia I, e moderado por Juan Rachadell e Jorge Moleiro, cirurgiões do CHUA.

Homenagens e distinções

O Congresso de Medicina do CHUA ficou ainda marcado pela atribuição de várias distinções, com especial destaque para a homenagem ao cardiologista Manuel José Veloso Gomes, com o objetivo de distinguir o seu percurso profissional, o qual contribuiu inevitavelmente para o engrandecimento do Hospital de Faro e, mais recentemente, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, assim como a sua intervenção cívica nos diversos domínios da sociedade algarvia e nacional.

O percurso do cardiologista foi apresentado por Jorge Mimoso, atual diretor do Serviço de Cardiologia, e contou com a presença do homenageado, de familiares e de amigos, numa cerimónia onde Veloso Gomes agradeceu o reconhecimento efetuado pelo CHUA e incentivou os profissionais a darem sempre o seu melhor pela «nossa instituição», como referiu.

Durante a sessão de encerramento foi ainda atribuído o «Prémio CHUA Excelência» ao médico Miguel Cunha pelo seu contributo enquanto primeiro autor do artigo «Environmental Effects of Surgical Procedures and Strategies for Sustainable Surgery» publicado em 2022, em revista científica com o maior fator de impacto.

O congresso terminou com atribuição de prémios aos autores dos Melhores Posteres em exibição durante o congresso, nomeadamente entregue a Jorge Miguel Mimoso (1.° prémio), Inês Miguel (2.° prémio) e Ângela Serafim (3.° prémio).