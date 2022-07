Concentração de Motos foi «um sucesso para Faro e para o Algarve»

Quem o diz é Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.

A 40.ª Concentração de Motos de Faro, que terminou no passado domingo, 17 de julho, foi «um sucesso para Faro e para o Algarve», afirmou o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, destacando «o empenho colocado no regresso, após dois anos de interrupção, devido à pandemia provocada pela COVID-19».

«Mesmo com as restrições impostas pela situação de contingência decretada em Portugal para evitar incêndios e com o fogo que nos preocupou e que começou perto do recinto, a Concentração foi, como sempre acontece, um espaço de animação e de atração do nosso concelho», salientou o autarca farense, reforçando: «Temos, por isso, de agradecer à organização, que se empenhou de forma exemplar e que transformou esta festa, num dos acontecimentos âncora do verão, na nossa cidade e na região, um dos grandes cartazes turísticos algarvios».

Entre os participantes estiveram largos milhares de nacionais, mas também, como é habitual, cidadãos de outras proveniências, já que esta é uma das mais importantes reuniões de motards que tem lugar na Europa, tendo juntado, este ano, aproximadamente 25.000 pessoas no recinto, que assistiram aos espetáculos e participaram nos eventos dinamizados pelo Motoclube de Faro, entidade organizadora que contou com o apoio do município de Faro.

«Não posso deixar de agradecer a todos os farenses, a toda a população do nosso concelho, pela forma calorosa como acolhe todos os visitantes e pelo apoio que garantem sempre a esta que consideram uma grande celebração do espírito motard, mas que também a consideram já uma marca da cidade e da sua identidade», reforçou Rogério Bacalhau.