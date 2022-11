Complexo Desportivo de VRSA ganha sala de estudo digital

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (VRSA) ganha sala de estudo e assina protocolo com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal.

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Vila Real de Santo António, localizado no Complexo Desportivo Municipal, já dispõe de uma Sala de Estudo Digital.

A valência foi inaugurada este sábado e resultou de um projeto de cooperação desenvolvido entre a Fundação do Desporto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o município de VRSA e insere-se na estratégia de qualificação e atratividade destas infraestruturas desportivas destinadas à promoção do desporto de alto rendimento.

Em simultâneo, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Fundação do Desporto, o CAR/município de Vila Real de Santo António e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) que permite o acesso dos associados deste organismo ao CAR de VRSA e reconhece a associação como um agente desportivo relevante na promoção destas infraestruturas especializadas.

Desta forma, a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal compromete-se a promover o CAR de VRSA e a desenvolver atividades a favor da comunidade em áreas como a promoção da cidadania e dos direitos humanos, da educação, cultura, ciência, desporto, associativismo jovem entre outras.

Neste âmbito, ficou já acordado entre a AAOP e o município de VRSA o desenvolvimento de um projeto educativo nas escolas do concelho para promover a atividade desportiva como um veículo para a promoção do sucesso escolar.

As cerimónias contaram com a presença do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo; do vereador com o pelouro do Desporto, Álvaro Leal; do Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto, Paulo Frischknecht; do diretor Executivo da Fundação do Desporto, Paulo Marcolino; do Presidente da AAOP, Luís Monteiro; do diretor da Unidade de Patrocínios do Departamento de Jogos da SCML, Nuno Pires; do diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno; entre outros representantes destes organismos.

Durante as iniciativas, Álvaro Araújo anunciou ainda estarem previstas obras de requalificação na pista de atletismo, na zona de lançamentos e nos balneários para que o CAR de VRSA possa acolher a preparação dos atletas que irão participar no projeto olímpico «Paris 2024».

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António foi integrado, em 2015, pela Fundação do Desporto, na rede nacional de Centros de Alto Rendimento Desportivo, estando vocacionado para as modalidades de atletismo, judo, futebol, triatlo e natação.

Os Centros de Alto Rendimento (CAR) são uma rede de infraestruturas desportivas com valências especializadas e orientadas para a investigação, aperfeiçoamento e treino de praticantes de alto rendimento ou de seleções nacionais e têm como objetivo promover o desenvolvimento das várias modalidades desportivas segundo padrões internacionais.