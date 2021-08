Comemorações dos 50 anos do Aeródromo de Portimão arrancaram hoje

Até final do ano irão decorrer outras atividades a divulgar oportunamente.

O Aeródromo Municipal de Portimão assinalou hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto, o seu 50º aniversário, com o descerramento de uma placa comemorativa, a que se seguiu a degustação do tradicional bolo de aniversário e a inauguração da exposição itinerante de fotografias «Momentos do Aeródromo», da autoria de José Estiveira.

Após um salto tandem com a bandeira dos 50 anos do Aeródromo de Portimão, a mesma foi simbolicamente entregue pelo paraquedista Bruno Geada, da Skydive Algarve, à presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, que enalteceu «as capacidades privilegiadas para a prática do paraquedismo, atrevendo-me a dizer que nos últimos dez anos aqui ocorreram milhões de saltos por paraquedistas de inúmeros países, acompanhados pelas suas famílias, o que dinamizou bastante a economia local».

A autarca aproveitou o momento para saudar «todos os trabalhadores, pois o seu empenho e dedicação permite dar uma resposta cabal às exigentes solicitações com que se deparam no dia a dia, uma vez que nesta área não se pode brincar, pois o mínimo descuido pode ter consequências graves».

Em termos de planos para o futuro, Isilda Gomes defende que o Aeródromo de Portimão «deverá tornar-se maior e mais operacional, para dar uma melhor resposta às necessidades», estabelecendo uma relação com o Autódromo Internacional do Algarve, «aqui a dois passos».

«Os que vêm para o Autódromo fazem-se conduzir nos seus jatos privados, que estacionam nas placas do bastante movimentado Aeroporto de Faro. Portanto, temos que pensar em aumentar a nossa pista, dar mais qualidade a este Aeródromo e, provavelmente, fazer com que essas aeronaves passem a aterrar aqui, seguindo os seus passageiros diretamente para o Autódromo», sustentou a presidente.

A propósito, a autarca referiu-se a um terreno agrícola adjacente, «que vai transitar para o município, e isso permitirá aumentar as condições existentes e acolher maiores aeronaves, servindo melhor todo o barlavento algarvio», tendo agradecido às empresas sediadas no Aeródromo de Portimão, cuja atividade também beneficiará com este projeto.

Na ocasião, teve lugar a entrega de troféus em forma de sardinha ao comandante António Cunha, pelo contributo e trabalho no desenvolvimento e consolidação do Aeródromo de Portimão, e de reconhecimento público a título póstumo ao engenheiro Firmino Antunes de Moura, o primeiro diretor desta infraestrutura municipal.

Também foram agraciados o presidente da Federação Portuguesa de Paraquedismo, Eduardo Manuel Rodrigues, e o coronel Jaime Marques, que também exerceu o cargo de diretor do Aeródromo de Portimão, localizado na zona de Montes de Alvor, e que passa a partir de agora a ter um novo logótipo.

Ao longo deste dia especial, os passageiros da linha Portimão – Bragança e clientes das escolas de paraquedismo foram presenteados com um saco promocional do município de Portimão. O programa que arrancou hoje constitui a primeira fase das comemorações do meio século do Aeródromo de Portimão, que irão decorrer até ao final do ano com outras atividades a divulgar oportunamente.