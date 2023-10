Comandante de embarcação turística morre a tentar atracar na Marina de Portimão

O comandante de uma embarcação marítimo-turística morreu hoje quando tentava atracar o barco, com 16 pessoas a bordo, na Marina de Portimão.

Um homem com 43 anos morreu na manhã de hoje, domingo, dia 08 de outubro, na sequência de uma queda para a água, durante a manobra de atracação da embarcação marítimo-turística que operava, na Marina de Portimão.

Na sequência do alerta através do 112 e de militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR de Portimão que se encontravam no local, cerca das 11h30, foram ativados de imediato elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e da Estação Salva-vidas de Ferragudo, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

À chegada ao local, constatou-se que os militares da UCC e um dos tripulantes da embarcação já tinham retirado o corpo da vítima da água, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da VMER.

A bordo da embarcação seguiam um total de 16 tripulantes, tendo resultado do acidente 14 feridos ligeiros, 11 dos quais foram assistidos pelo médico da VMER e três transportados para uma unidade hospitalar.

O corpo da vítima foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Portimão para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, tendo sido contactado o Ministério Público.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

Segundo o que foi possível apurar, o comandante da embarcação sofreu uma queda para a água durante a manobra de atracação, tendo a mesma acabado por ferir mortalmente a vítima. O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.

Reconhecendo que não se trata de um acidente usual, Rodrigo González dos Paços, capitão do porto de Portimão ordenou a abertura de um inquérito e comunicou os factos ao Ministério Público (MP), que deverá agora abrir um inquérito-crime.

A embarcação envolvida no sinistro tem cerca de oito metros e é semirrígida, com capacidade para 20 pessoas.