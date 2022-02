Ciclismo abre calendário de alta competição no Algarve

A Volta ao Algarve em bicicleta, que hoje começa, o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros eventos de alta competição.

O Algarve apresenta um calendário recheado para os amantes do desporto. A Volta ao Algarve em bicicleta, que hoje começa, o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros eventos de alta competição a fazer vibrar espectadores e atletas no sul do país, onde agora despontam as flores brancas e rosadas das amendoeiras, tornando a região no cenário perfeito para uma escapadinha entre amigos ou em família.

Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro no Algarve. Ciclismo, caminhada, cross, superbike, vela são algumas das modalidades em destaque no calendário de eventos da região, funcionando como o pretexto perfeito para visitar este destino turístico durante 2022.

48.ª Volta ao Algarve – 16 a 20 de fevereiro

Todas as atenções dos fãs do ciclismo mundial estarão voltadas para a próxima edição da Volta ao Algarve em bicicleta, considerada uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Na prova portuguesa estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, que percorrerão mais de 790 quilómetros distribuídos por cinco etapas que mostrarão algumas das paisagens mais bonitas da região.

45.º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor – 27 de fevereiro

As amendoeiras em flor que nesta altura cobrem o Algarve de um impressionante manto róseo e branco são uma boa desculpa para dar um saltinho à região. Pois o mês desta paisagem tão efémera quanto especial é também o mês dos enamorados e de uma das mais emblemáticas provas de atletismo do país: o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Organizada pela Associação de Atletismo do Algarve, é uma das mais antigas de Portugal na especialidade de corta-mato e decorre no circuito das Açoteias (Albufeira), este ano integrado no circuito World Athletics Cross Country Gold Level, único evento da especialidade em território nacional.

9.º Algarve Bike Challenge – 04 a 06 de março

Três dias de BTT em três etapas distintas que, no entanto, começam e terminam na cidade de Tavira. Isto é a 9.ª edição do Algarve Bike Challenge, prova que decorre quase na totalidade no barrocal algarvio, levando os atletas por montes e vales com algumas subidas que poderão ser decisivas para as classificações finais.

9.ª Walking Festival Ameixial – 23 a 25 de abril

Este festival proporciona dezenas de caminhadas e atividades de observação e explicação da fauna e da flora na freguesia de Ameixial, no concelho de Loulé. Em três dias, os caminhantes contactarão com a riqueza natural da serra do Caldeirão e com os costumes locais, podendo ainda participar em ações práticas de conservação da natureza. O Walking Festival Ameixial já tem hoje notoriedade nacional e assume-se como um festival para toda a família.

Campeonato do Mundo de Superbike – 07 a 09 de outubro

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe mais uma vez a velocidade vertiginosa do Campeonato do Mundo de Superbike, reconhecido pela competitividade extrema e por usar motos construídas a partir de modelos comerciais (e não protótipos). No Algarve disputa-se uma das etapas do campeonato do mundo desta modalidade.

Eventos náuticos

Na lista de grandes eventos de cariz internacional já confirmados estão ainda o Campeonato da Europa de Raceboard, de 18 a 23 de fevereiro em Vilamoura, o 48.º Torneio Internacional de Vela de Carnaval (a maior prova de vela ligeira que se realiza em Portugal, de 26 a 28 de fevereiro), a prova GC32 Lagos Cup, com os velozes catamarãs a passarem por Lagos de 22 a 26 de junho, e o Campeonato do Mundo GC32, também em Lagos (de 13 a 17 de julho).

«A captação de grandes eventos desportivos gera novos motivos de interesse para a visita ao Algarve. O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve por beneficiar a economia da região, por diversificar a oferta turística do destino e por atenuar a sazonalidade, uma vez que integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo do ano. As provas de alta competição no Algarve são assim particularmente bem-vindas, não só pelo espetáculo desportivo que representam, mas também pela projeção internacional da marca Algarve», refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.