Uma forte chuva caiu durante cerca de uma hora na manhã de hoje, causando o caos nas ruas de Faro e inundações no Aeroporto.

Foi uma manhã complicada quando a chuva começou a cair com grande intensidade, entre as 8 e 9 horas, inundando várias artérias de Faro, e tornando ainda maior o trânsito dentro da cidade.

De novo, repetiu-se o cenário já verificado no final do ano passado, com a Rua de São Luís a inundar. A água entrou em lojas, prédios e viaturas. Os estragos não foram, contudo comparáveis, porque várias pessoas têm colocado proteções junto às portas que minimizam os prejuízos cada vez que acontece uma intempérie.

Também o Largo de São Francisco, onde nos últimos dias está a ser montada a Feira de Santa Iria, com abertura marcada para esta terça-feira, foi uma zonas afetadas, obrigando à intervenção de bombeiros e proteção civil para o escoar a acumulação de água.

Na Rua da Polícia de Segurança Pública também inundou e houve quem tivesse tido dificuldade em sair de casa, assim como na Avenida da República. Um pouco por toda a cidade saltaram as tampas de esgoto das águas pluviais. A Rua Infante D. Henrique foi outro ponto crítico que obrigou à intervenção dos bombeiros.

A tromba de água fez-se sentir na altura de maior intensidade de trânsito, sobretudo junto às escolas, algumas das quais que também tiveram inundações.

No Aeroporto de Faro, a chuva entrou pelo teto, atingindo várias zonas, como o check-in, controlo de segurança, partidas e chegadas, situação remediada com baldes e esfregonas.

Segundo fonte da Proteção Civil Municipal, há registo de cerca de uma dezena de ocorrências, embora sem feridos nem desalojados a lamentar.

O estado do tempo no continente vai estar condicionado por «sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa», desde logo na terça-feira por influência da depressão Babet, segundo informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

O tempo em Portugal continental «vai ser condicionado pela aproximação e passagem de sucessivos sistemas frontais associados a depressões», que «transportam na sua circulação uma massa de ar com características tropicais, destacando-se o elevado conteúdo em vapor de água».

Hoje, «a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Babet (nomeada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido) dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas», lê-se na nota, lembrando o IPMA que «para este episódio foram já emitidos avisos meteorológicos».

O IPMA prevê que, no final da semana, a precipitação acumulada em cinco dias, entre hoje e sexta-feira inclusive, «deverá atingir valores muito significativos».

O Instituto emitiu também aviso laranja para toda a costa portuguesa devido à agitação marítima forte, devido à previsão de ondas de oeste com 4,5 a 5,5 metros, com altura máxima de 9 metros entre as 06h00 e as 21h00.

Estas previsões serão atualizadas hoje até às 18h00 de terça-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão de mau tempo para os próximos dias levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir no domingo um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.