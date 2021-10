CHUA integra painel de palestrantes do ASCOM 2021

Evento decorre já amanhã no Hotel Faro.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) integra o painel de especialistas internacionais que reúnem no Hotel Faro amanhã, sexta-feira, dia 15 de outubro, pela manhã, participando no ASCOM 2021, sob o tema «Facing the new challenges in Health and Healthcare», um evento sobre inovação tecnológica, de processos e de sustentabilidade no setor da saúde.

De acordo com a organização, os «principais desafios para os sistemas de saúde nas últimas duas décadas têm sido a pressão demográfica, a natureza crónica de muitas doenças, o acesso a medicamentos cada vez mais caros, que estão em conflito com a sustentabilidade dos sistemas de saúde a longo prazo. A inovação orientada para a sustentabilidade envolve a melhoria das operações e processos de negócios para se tornarem mais eficientes, com o objetivo de reduzir o desperdício e melhorar a qualidade do serviço ao paciente».

No entanto, «a sustentabilidade da inovação em saúde continua sendo uma noção multidimensional que consiste em três características: benefícios, rotina ou institucionalização e desenvolvimento. As inovações sustentadas são influenciadas por uma variedade de pré-condições ou fatores, que estão relacionados ao contexto e ao processo», refere a ASCOM.

Neste evento, vários palestrantes convidados vão partilhar diferentes perspetivas sobre os novos desafios que enfrentam em múltiplos contextos, tentando responder à questão: «Como podemos tornar a saúde e os cuidados de saúde mais sustentáveis nesta era pós-pandemia?».

O evento é aberto à participação dos profissionais de saúde que podem assistir online, via Zoom, mas carece de inscrição prévia aqui. O programa completo do evento também pode ser consultado online.